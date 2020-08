Barça : Francisco Trincão fait les présentations

Présenté à la presse ce mercredi, le nouveau renfort du FC Barcelone Francisco Trincão, recruté cet hiver au Sporting Clube de Braga pour 31 M€, a fait les présentations, pressé que la saison démarre.

«Pour moi, c'est une fierté d'être ici et j'espère connaître de nombreux succès. C'est mon premier jour, tout est magnifique. J'espère pouvoir commencer rapidement et donner beaucoup de buts et de passes décisives au meilleur club du monde», a lancé le jeune gaucher portugais, appelé en sélection A pour la première fois cette semaine.