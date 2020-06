Le clan Pape Gueye ouvre grand la porte à l'OM

C'est l'un des dossiers qui risquent de rythmer le mercato en Ligue 1. Pape Gueye (21 ans), qui s'est engagé avec Watford au sortir d'une belle saison en Ligue 2 avec Le Havre (25 apparitions, 2 passes décisives) cet hiver, ne souhaite plus rejoindre les Hornets, s'estimant floué par son ancien conseiller sur les conditions de sa signature (son salaire notamment) et le projet sportif proposé.

De nombreux clubs de l'élite entendent profiter de cette opportunité pour le recruter. C'est notamment le cas de l'Olympique de Marseille, comme l'expliquait La Provence ce mardi. Un intérêt confirmé ce vendredi par l'entourage du jeune milieu de terrain au [Phocéen](Le Phocéen). «L'OM est un des clubs les plus intéressés par Pape, c'est clair», explique ce proche du joueur.

«L'OM ? Un super club» pour Pape Gueye

Si les Olympiens sont loin d'être les seuls sur le coup («Metz, Strasbourg, Angers, Nantes, des clubs allemands, portugais, espagnols et Arsenal» sont aussi à l'affût), ils peuvent compter sur l'intérêt du joueur. «Mais Pape veut jouer en Ligue 1 deux ou trois ans avant de partir à l'étranger, et l'OM est clairement dans sa short-list. Ce serait un super club pour lui», a confié cette source proche du dossier.

Un appel du pied en bonne et due forme. Par ailleurs, si sa clause libératoire a été fixée à 5 M€ par Watford, elle semble négociable au regard du contexte mondial et la situation particulière dans ce dossier. Pour moitié moins, l'OM, qui ne dirait pas non à une petite ristourne, pourrait donc rafler la mise pour Pape Gueye. À Jacques-Henri Eyraud de trancher.