PSG - Real Sociedad : comment Imanol Alguacil est devenu un des coachs à la mode en Europe

L’Espagne se porte plutôt bien tactiquement. Ces dernières années, plusieurs coachs du pays de Cervantes ont émergé et brillent aux quatre coins de l’Europe, à l’image de Mikel Arteta (Arsenal), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) ou Michel (Girona). Et, bien qu’il soit un peu moins connu du grand public, Imanol Alguacil est tout à fait légitime dans cette liste. Voilà plusieurs années que l’entraîneur de la Real Sociedad réalise un excellent travail et qu’il récolte des éloges de l’autre côté des Pyrénées. Face au PSG, il est probablement face au défi le plus grand de sa jeune carrière…

Un homme de la maison

Imanol Alguacil est clairement ce qu’on appelle un homme de club. Latéral formé à la Real Sociedad pendant les années 80 avant de jouer avec l’équipe première pendant de longues années et également défendre les couleurs de clubs comme Villarreal et Jaen, il s’est vite lancé dans une carrière d’entraîneur après sa retraite en 2003. Et il a commencé tout en bas de l’échelle, avant de prendre les commandes des équipes U19 du club entre 2011 et 2013. Il passe ensuite adjoint de l’équipe B, avant d’en devenir l’entraîneur en 2014. Poste où il a fait un excellent travail, et lorsque la Real Sociedad a cherché un coach en 2018, elle a fait le pari de lui confier les clés du camion pour quelques mois. En fin de saison, il a retrouvé l’équipe B, avant d’être promu, et cette fois définitivement, à la tête des A en décembre 2018.

Depuis, il a réussi à stabiliser la Real Sociedad dans le haut de tableau de la Liga, et a par exemple remporté la Copa del Rey 2020 (disputée en 2021, NDLR). Plus que les bons résultats de son équipe, Imanol Alguacil a réussi à conquérir les fans du club et les amateurs du football ibérique grâce au jeu pratiqué par son équipe. Si Girona est un peu en train de voler la vedette aux Basques cette saison, tout le monde est unanime pour dire que ces dernières saisons, la Real Sociedad était l’équipe qui jouait le mieux en Espagne. Le tout, avec des jeunes formés au club. Du beau jeu, des jeunes joueurs utilisés de partout et un club plutôt sain et loin de toutes polémiques ou scandales ; forcément, le capital sympathie de l’équipe a grimpé en flèche, et celui d’Imanol Alguacil en a fait de même.

Un passionné

S’il est aussi apprécié, c’est également parce que tout fan de foot, de la Real Sociedad ou d’ailleurs, peut s’identifier à lui. Même s’il a eu une carrière de joueur pro, il a dû recommencer depuis le début une fois les crampons rangés au placard. Il se levait le matin pour aller travailler, comme tout le monde, et allait entraîner les gamins le soir. Jusqu’à ce qu’il puisse finalement dire adieu à cette carrière de commercial et pouvoir se consacrer intégralement au football. Avant d’être entraîneur, il est surtout supporter. Lorsque son équipe a remporté la Copa del Rey en 2021, il a par exemple entonné un chant de supporters en conférence de presse, ce qui avait amusé beaucoup de monde, mais qui symbolisait aussi son amour pour les couleurs du club qu’il entraînait.

Il avait aussi utilisé une vidéo envoyée par un adolescent de 14 ans victime d’une grave accident pour motiver ses troupes avant un match en 2022. « Je dois le remercier pour sa vidéo, pour l’énergie qu’il nous a transmis à l’équipe et à moi. Qu’il sache qu’il a été un eemple pour l’équipe. Voir un gamin dans ces conditions avec une telle énergie et des capacités de dépassement de soi, ça m’a poussé à montrer la vidéo aux joueurs. On l’embrasse », avait expliqué le coach. Derrière cette image d’homme sympathique et bienveillant, il y a un énorme bosseur, qui passe des heures et des heures à travailler sur ses systèmes et qui exige les mêmes efforts à ses joueurs. Et c’est aussi quelqu’un qui ne garde pas tout le temps sa langue dans la poche. Luis Enrique le sait bien, puisque les deux hommes s’étaient un peu piqués par déclarations interposées en 2022, quand le Parisien entraînait la sélection, au sujet de Mikel Oyarzabal…

