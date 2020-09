PSG : Neymar, Di Maria et Paredes finalement disponibles contre l'OM ?

Le Paris Saint-Germain n’a pas été épargné par le covid-19. Depuis la fin du Final 8 à Lisbonne, le club de la capitale ne cesse de voir ses stars être testées positives au virus : Neymar, Angel, Di Maria, Leandro Paredes, Keylor Navas, Mauro Icardi, Marquinhos et dernièrement Kylian Mbappé. De quoi donner de sacrés maux de tête à Thomas Tuchel puisque Paris doit rencontrer Lens le jeudi 10 et l’Olympique de Marseille le dimanche 13 septembre prochains.

Mais alors que les Rouge-et-Bleu semblaient partis pour devoir gérer ces deux rendez-vous avec un effectif largement amputé de ses meilleurs joueurs, RMC Sport nous apprend que le PSG pourrait finalement avoir la possibilité de faire jouer Neymar, Di Maria, Paredes et même un quatrième joueur (entre Icardi, Navas et Marquinhos) lors du choc contre l'OM. La raison ? Les trois premiers éléments cités ont déclaré leurs symptômes au club et à la LFP avant le 30 août (soit avant les tests PCR). Selon le protocole mis en place, c’est cette déclaration qui fait foi. Donc Neymar, Di Maria et Paredes pourraient faire leur retour dans le groupe juste avant le Clasico (un ou deux jours avant). A noter toutefois que s’ils font leur retour, ils n’auront effectué aucun entraînement depuis 14 jours. Ce qui n’est pas sans risque.