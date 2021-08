Oriol Busquets s'engage avec Clermont

Le Clermont Foot se met à recruter au FC Barcelone. Le club auvergnat a officialisé la signature du milieu de terrain espagnol Oriol Busquets pour les trois prochaines saisons. Après quatorze ans passés entre la Masia et le Barça B, il arrive au CF63 libre de tout contrat. Le milieu défensif de 22 ans évoluait principalement avec la réserve blaugrana (67 matchs, 2 buts et 1 passe décisives) mais a connu l'équipe première à deux reprises en Coupe du Roi sous Ernesto Valverde.

La suite après cette publicité

Oriol Busquets s'est dit ravi de rejoindre le projet clermontois, actuel troisième de Ligue 1 (2 victoires et 1 nul) : «Je suis très content d’être ici, dans cette ville, dans ce club qui a, je pense, les mêmes objectifs que moi. Je ferai tout mon possible et je travaillerai dur pour faire plaisir aux fans», a-t-il déclaré au site officiel du club.