Manchester City veut maintenant s’offrir un milieu de terrain

Manchester City a décidé de frapper très fort cet hiver. Après un début de saison manqué et une crise de résultats, une grande première depuis plus de 15 ans, la formation de Pep Guardiola veut renforcer son effectif pour tenter une remontada en Premier League. Décimé par les blessures dans chaque secteur du jeu, le club anglais avait décidé de s’offrir des renforts dès le début du mois de janvier.

Dans ce sens, Omar Marmoush va rapidement débarquer en provenance de Francfort. Manchester City n’a pas tardé avant de s’aligner sur les 80 millions d’euros demandés pour l’international égyptien. L’officialisation ne devrait plus tarder alors que le joueur a fait ses adieux à son club ce week-end. Même son de cloche pour le Lensois Abdukodir Khusanov ou encore le Brésilien Vitor Reis. Le défenseur ouzbek du RCL va venir renforcer l’arrière-garde de City dans les prochains jours. Le transfert devrait être officialisé ce lundi alors que City a lâché un beau chèque de 50 millions pour se l’offrir.

City veut Douglas Luiz

Et après plus de 130 millions dépensés, Manchester City ne compte pas s’arrêter là. Il y a quelques jours, la presse italienne révélait que le club anglais était prêt à envoyer 60 millions d’euros sur Andrea Cambiaso, polyvalent latéral droit de la Juventus pour remplacer Kyle Walker qui va signer à l’AC Milan. Et ce n’est pas tout. « La saison dernière, nous avions le sentiment que tôt ou tard, nous devions faire des mouvements sur le marché. Alors nous le faisons là. Nous n’y serions pas parvenus si les joueurs avaient été en forme, mais aujourd’hui nous avons encore un ou deux défenseurs centraux et pas plus. Nous avons eu du mal à tenir le milieu de terrain », a expliqué Pep Guardiola ce dimanche.

Selon les informations de The Athletic, Manchester City, en plus d’un latéral, veut désormais en priorité un milieu de terrain pour combler l’absence de Rodri. Le club de Pep Guardiola a jeté son dévolu sur Douglaz Luiz, milieu défensif de la Juventus. Le Brésilien a rejoint le club italien cet été contre 50 millions d’euros mais n’a pas réussi à véritablement s’imposer. City veut ainsi le récupérer en prêt ce qui n’arrange pas la Juventus qui veut une vente ou un prêt avec obligation d’achat. Mais l’ancien d’Aston Villa est très apprécié par la direction de City qui souhaitait déjà le recruter par le passé. Reste à savoir si cela aboutira alors que le média anglais explique qu’il est possible que Manchester City finisse par s’aligner sur les demandes de la Juventus.