Le City Football Group cible Umar Sadiq... pour le prêter à Troyes

Un mercato ambitieux. Passé dans le giron du City Football Group ces derniers mois, Troyes, de retour en Ligue 1 après avoir décroché le titre de champion de Ligue 2 cette saison, pourrait bien animer le marché des transferts. Aux dernières nouvelles, grâce aux réseaux du groupe qui possède notamment Manchester City, le club de l'Aube devrait accueillir le prometteur milieu de terrain brésilien révélé à Fluminense Metinho (18 ans), annoncé comme un grand talent en devenir.

Mais le jeune Auriverde pourrait ne pas être le seul cadeau que le CFG prépare à Laurent Battles pour l'exercice à venir. Selon les informations de As, le consortium envisage de s'offrir Umar Sadiq (24 ans) et de le prêter pendant une saison à l'ESTAC. Une sacrée opération pour les pensionnaires du Stade de l'Aube au regard des références du Nigérian.

Un sacré buteur

Ce dernier sort en effet d'un très gros exercice du côté d'Almeria (20 réalisations en 38 apparitions dans LaLiga1|2|3) et s'était déjà fait remarquer dans son club précédent, le Partizan Belgrade (18 buts en 34 matches). Son contrat court jusqu'en juin 2025 et inclut une clause libératoire fixée à 60 M€ (le Partizan a droit à un fort pourcentage à la revente). C'est dire à quel point ce beau gabarit (1m92, 85 kg), formé en Italie et révélé très jeune sous les couleurs de l'AS Roma, est coté sur le marché.

Le Diario de Almeria nous apprend d'ailleurs, qu'outre le City Football Group, le Séville FC et Villarreal suivent attentivement ses traces. As précise toutefois que le CFG devrait dégainer une offre très prochainement, prenant ainsi la concurrence de vitesse. Si cette opération d'envergure se concrétisait, Troyes récupèrerait un attaquant de qualité pour fêter son grand retour parmi l'élite du football français.