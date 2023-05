Emanuel Emegha, une nouvelle pépite courtisée par Chelsea

La suite après cette publicité

Des attaquants, et vite. Chelsea est en manque de buteurs et ce sera l’un des axes principaux de recrutement cet été. Et le club londonien n’hésite pas à lorgner les championnats moins prestigieux. D’ailleurs, ils ont recruté l’hiver dernier David Datro Fofana à Molde, un pari sur l’avenir plus que sur le présent, puisque l’Ivoirien n’est apparu qu’à trois reprises avec les Blues.

Chelsea est capable d’aller dénicher des talents partout en Europe, avant qu’il soit sur le radar des autres cadors. La preuve avec un nouveau cas : Emanuel Emegha (20 ans), attaquant de nationalité néerlandaise et d’origine nigériane, au profil athlétique atypique. Après des débuts avec le Sparta Rotterdam et une parenthèse à Anvers, le buteur s’éclate en Autriche, où il fait actuellement les beaux jours du SK Sturm Graz.

À lire

Chelsea change d’avis pour Paul Mitchell

Une fin de saison passionnante, puis un départ ?

Emanuel Emegha, c’est avant tout un profil atypique : très grand (1m95) et très rapide. Pour un joueur de sa taille, il offre une grande mobilité, peut jouer sur les côtés, et il dispose d’une grande marge de progression. Auteur de 8 buts en championnat cette saison, il s’est fait remarquer par de nombreux clubs européens, mais Chelsea est à l’heure actuelle son suiveur le plus prestigieux.

La suite après cette publicité

En attendant de connaître le nom du futur entraîneur des Blues (probablement Mauricio Pochettino), Chelsea veut continuer à préparer l’avenir sur le marché des transferts. Meilleur buteur de son club cette saison et sous contrat jusqu’en 2026, Emegha fait partie des joueurs ciblés. Un avenir doré semble déjà s’offrir à lui. A voir s’il changera d’air après avoir été couronné en Bundesliga autrichienne, où Sturm Graz n’est qu’à 3 points du leader Salzbourg, à 5 journées du terme.