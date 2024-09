Adrien Rabiot a encore refusé un cador européen !

Décidément le mercato d’Adrien Rabiot est assez déroutant. Prolongé il y a un an par la Juventus, le milieu de terrain français avait réalisé une nouvelle saison pleine avec l’écurie turinoise. Libre une nouvelle fois, il avait cette fois décidé de ne pas poursuivre la collaboration avec la Vecchia Signora.

La suite après cette publicité

Disputant sans club l’Euro 2024 avec la France, Adrien Rabiot connaissait un été finalement assez calme malgré quelques approches comme Liverpool. Finalement, l’AC Milan avait décidé d’accélérer depuis quelques jours. Voulant s’offrir un milieu de terrain alors qu’Ismaël Bennacer était partant, le Diavolo était intéressé par le joueur de 29 ans.

À lire

L’Italie soulagée par le départ d’Osimhen, la vérité sur la rébellion du duo Leão-Hernandez

Adrien Rabiot espérait plus

Seul problème de taille, le salaire de 7,5 millions d’euros net annuel d’Adrien Rabiot sur lequel les Milanais ne pouvaient pas s’aligner. Et cela a finalement été rédhibitoire selon la Gazzetta dello Sport. L’AC Milan a formulé une offre importante par rapport à ses moyens à en croire le média transalpin aux pages roses, mais le Français a décliné une proposition en deçà de ses attentes.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, aucune offre saoudienne n’est venue pour Ismaël Bennacer et l’AC Milan n’a pas insisté. Le départ du milieu algérien aurait donné plus de latitude financière aux Rossoneri. Dès lors, la situation reste la même pour Adrien Rabiot qui se retrouve toujours sans club et attend la parfaite opportunité.