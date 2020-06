L'OM a-t-il vraiment besoin de Mbaye Niang ?

Mbaye Niang veut aller à l'OM et l'OM souhaite recruter Mbaye Niang. Facile ! Eh bien pas vraiment. Les difficultés économiques du club phocéen rendent forcément les choses compliquées, car le Stade Rennais attend a priori au moins 20 M€. Une somme actuellement inaccessible pour l'OM, qui doit dégraisser son effectif pour parvenir à recruter. Le volet financier est donc un obstacle majeur à la réalisation de ce dossier. Mais passons dessus pour se pencher sur l'aspect purement sportif d'un tel recrutement.

Amené à disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, le club olympien souhaite se renforcer. D'un point de vue purement quantitatif, le poste de numéro 9 n'est pourtant pas le plus démuni, puisque Dario Benedetto, recruté l'été dernier, et Valère Germain, qui souhaite poursuivre l'aventure sur la Canebière malgré un temps de jeu limité, sont présents dans l'effectif (et l'on peut ajouter Kostas Mitroglou, qui va faire son retour). Le recrutement de Niang ne correspond donc pas à un besoin urgent. Le Sénégalais âgé de 25 ans serait par contre utile pour amener de la diversité dans le secteur offensif olympien.

Selon les informations de L'Equipe, le joueur a été contacté par André Villas-Boas, dans le cadre d'une opération séduction, et a pu échanger sur les envies tactiques du coach portugais. Ce dernier aurait expliqué à Mbaye Niang vouloir évoluer dans un système en 4-4-2 pour l'aligner aux côtés de Benedetto. Une première surprise puisque c'est dans un 4-3-3 quasi immuable qu'AVB a rencontré le succès la saison passée. Un 4-3-3 qui a eu du mal à s'animer correctement. Revenez au début de la saison et vous trouverez quantité de commentaires négatifs sur ce schéma qui ne correspondrait pas aux qualités des joueurs olympiens, entre un Payet trop inoffensif et à la caisse physique insuffisante à gauche, un Strootman trop lent en sentinelle et un Sanson pas assez puissant pour le poste de relayeur.

Un 4-4-2 impossible ?

Les faits ont finalement donné raison à AVB, qui a su tirer le meilleur de ses éléments. Et c'est dès le mois de juillet, quelques semaines après son arrivée, qu'il avait érigé ce 4-3-3 en principe de jeu. « Je l'ai employé à Porto et Chelsea, pas à Tottenham où j'ai évolué en 4-4-2 ou 4-2-3-1, que j'ai mis en place au Zenit et à Shanghai. Je reviens au 4-3-3, pour les caractéristiques des joueurs de l'OM ». Pour Niang, il remiserait donc tout cela au placard pour un 4-4-2 aussi alléchant que déséquilibré. Niang serait associé à Benedetto en pointe, avec Payet à gauche et Thauvin à droite. Mais jouer ailier gauche ou milieu gauche est loin d'être similaire et l'aspect défensif encore plus important puisqu'il n'y a pas de milieu relayeur pour venir compenser. Cela demanderait donc des efforts défensifs aux deux joueurs les plus créatifs que sont Payet et Thauvin. De plus, la présence de deux attaquants limitent forcément la liberté d'action des milieux excentrés habitués à se recentrer.

On peut donc déjà douter de la viabilité d'un 4-4-2 en raison des profils en présence. Mais on peut imaginer que ce 4-4-2, souvent utilisé comme un argument de séduction, ne soit que de la poudre aux yeux. Comme l'a expérimenté Edinson Cavani au PSG, où Laurent Blanc lui avait présenté un projet de 4-4-2 avec Zlatan Ibrahimovic qui n'aura tenu que 3 rencontres... Dans le cadre d'un 4-3-3, Niang pourrait également évoluer sur une aile, ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises dans sa carrière, mais on doute que cela lui plaise. Il sort des deux saisons les plus prolifiques de sa carrière avec 11 et 10 buts en Ligue 1 en 2018 et 2019, en jouant essentiellement en pointe, seul ou accompagné selon le schéma utilisé par Julien Stéphan.

Ou alors, dans l'esprit d'André Villas-Boas, Niang viendrait concurrencer frontalement Dario Benedetto, sa recrue tant souhaitée l'été dernier, qui a apporté globalement satisfaction mais qui a quand même traversé de sacrés trous d'air. Quelle serait la meilleure utilisation de Mbaye Niang au sein de l'effectif marseillais ? Pour le savoir, l'OM devra d'abord parvenir à résoudre l'équation financière