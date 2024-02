OL-OM : le maire de Lyon chambre celui de Marseille

Hier soir, l’Olympique Lyonnais s’est imposé 1 à 0 face à l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium. Une belle revanche pour les Gones, qui s’étaient inclinés 3 à 1 à l’Orange Vélodrome le 6 décembre dernier. Ce jour-là, le maire de Marseille, Benoît Payan, avait d’ailleurs écrit sur X : «il n’y a qu’un seul Olympique !» Un message accompagné des couleurs du club.

Quelques semaines plus tard, Grégory Doucet, le maire de Lyon, lui a répondu sur le réseau social. «Il n’y a qu’un seul Olympique ! Et il est rouge et bleu. Merci Général (Lacazette)», a-t-il écrit avec humour. Tout cela est de bonne guerre.