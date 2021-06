Ronaldinho et Sergio Ramos se taquinent sur Twitter

Sans doute en forme de clin d'œil déguisé, Ronaldinho s'est fendu d'un petit tweet à destination de Sergio Ramos, fraîchement parti du Real Madrid. L'ancienne gloire du FC Barcelone, photo à l'appui, lui a demandé si l'Espagnol se souvenait d'un soir de match de la Casa Blanca face aux Blaugranas et lui.

Non sans humour, le défenseur central espagnol lui a répondu oui en lui rappelant que, cette saison-là, en 2006/07, ce sont bel et bien les Merengues qui avaient soulevé leur 30e trophée en Liga.

I do… but this one a few months later was way better @10Ronaldinho pic.twitter.com/RQ8ft4Kn4X