Nice annonce la couleur face à la tuile Dante

Le verdict est tombé ce lundi peu après midi. Blessé contre Angers (0-3, 8e journée de Ligue 1), Dante (37 ans) souffre d'une rupture du ligament croisé du genou. La saison du Brésilien est d'ores et déjà terminée. Un coup dur pour Patrick Vieira tant le défenseur central, en fin de contrat en juin 2021, était son principal relai dans le vestiaire et sur le terrain.

Une situation qui pose forcément question dans l'esprit des dirigeants niçois, avec la Ligue 1 et la Ligue Europa à jouer de concert. Le directeur sportif de l'OGCN Julien Fournier a joué cartes sur table dans les colonnes de Nice Matin.

Pas de joker

« C'est la vie du foot, ça tombe sur nous, on va faire face. (...) Mais la terre ne s’arrête pas de tourner, pour Dante et pour nous aussi», a-t-il d'abord lancé avant de poursuivre. «Ne cédons pas au catastrophisme. Dans ces moments-là, il ne faut pas paniquer. Si on en éprouve le besoin, on pourra faire un joueur en janvier».

A priori, les Aiglons ne tenteront pas d'enrôler un joker médical dans la précipitation, accordant leur confiance à l'Autrichien Flavius Daniliuc (19 ans), arrivé en provenance du Bayern Munich cet été, pour accompagner Robson Bambu et Stanley Nsoki. Un pari risqué, notamment au regard des ambitions des propriétaires d'INEOS, avant de faire le point en janvier.