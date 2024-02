Chelsea : Nicolas Jackson pense pouvoir imiter Karim Benzema

9 buts et 3 passes décisives en 27 apparitions dans un Chelsea malade. Voilà les statistiques encourageantes de Nicolas Jackson pour sa première saison à Londres. Pour autant, à l’instar de la saison des Blues, l’attaquant sénégalais de 22 ans est critiqué par une frange de supporters londoniens. Recruté pour 37 millions d’euros, l’ancien de Villarreal rate quelques occasions malgré un don de soi admirable. Conscient qu’il doit mieux faire, Jackson s’est longuement confié au micro de Talk Sport.

Interrogé sur ses débuts avec les pensionnaires de Stamford Bridge, le droitier s’est alors comparé au Karim Benzema du Real Madrid : «parfois, je m’endors en regardant les mêmes vidéos, en pensant toujours que j’aurais dû faire mieux. Mais quand j’étais jeune, j’ai vu [Karim] Benzema jouer pour le Real Madrid. Je soutenais Madrid quand j’étais jeune et Benzema manquait beaucoup d’occasions. Mais vous savez, plus tard, il a remporté le Ballon d’Or. Je ne dis pas que je suis à ce niveau. Je ne peux pas être à ce niveau maintenant. Mais je l’ai déjà vu, donc je ne suis pas inquiet. J’essaie juste de m’améliorer chaque jour et d’être là où je veux être.»