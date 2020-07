L'Espanyol discute avec Gabriel Heinze

Après avoir annoncé son départ de Vélez Sarsfield, où il occupait le poste d'entraîneur depuis 2018, Gabriel Heinze, 42 ans, est désormais sur le marché ! Coach depuis cinq ans, passé sur les bancs des formations argentines de Godoy Cruz, d'Argentinos Juniors et donc de Vélez Sarsfield, le natif de Crespo ne serait pas contre une aventure européenne.

Si l'on en croit les informations du journaliste Javier Deharo, cité par la Cadena Cope, les négociations entre l'Espanyol de Barcelone, lanterne rouge de Liga 10 points derrière le premier non-relégable à 6 journées de la fin de la saison, et Gabriel Heinze ont déjà commencé. Le technicien serait disposé à diriger le RCD Espanyol en deuxième division. En 70 matches coachés à Vélez, Gaby Heinze compte un bilan de 31 succès, 21 nuls et 18 défaites. Il connaît bien l'Espagne, pour avoir joué sous les couleurs du Real Valladolid de 1997 à 2001 (en étant prêté) et au Real Madrid de 2007 à 2009.