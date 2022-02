C'est l'heure de la sortie de la nouvelle Team of the Week (22e édition) et comme chaque mercredi, de sacrés joueurs ont obtenu leur boost. C'est le cas de Nabil Fekir qui est en feu avec le Betis. Raheem Sterling aussi était très chaud avec Manchester City, il y est allé de son triplé le week-end dernier. On vous explique ça en détail dans cet épisode de FUT Express.

