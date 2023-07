Juventus : les pistes étonnantes de la nouvelle direction

Cette saison, l’une des équipes les plus admirées des amoureux du football a été Naples. Sous la houlette de Luciano Spalletti, les Partenopei ont joué l’un des meilleurs jeux du Vieux Continent, s’appuyant sur un jeu porté vers l’avant, ce qui leur a permis de glaner le troisième Scudetto de leur histoire, le premier depuis 1990. Si le Napoli a autant plu, c’est également grâce à ses joueurs qui ont rayonné cette saison. La réussite des pensionnaires du Stade Diego-Maradona, ce sont aussi celles des Osimhen, Kvaratskhelia, Kim Min-jae, Lobotka ou autres Zambo Anguissa. Et s’il faut saluer Spalletti pour leur utilisation optimale, il faut également faire des éloges à l’homme qui est derrière leurs recrutements : Cristiano Giuntoli.

L’architecte de ce Napoli si plaisant occupait la fonction de directeur sportif depuis 2015 en Campanie et devait rester une saison supplémentaire comme son contrat le stipulait. Pourtant, après huit ans de bons et loyaux services, il a quitté le navire, tout comme Spalletti, cet été, filant du côté de l’ennemi juré : la Juventus Turin. Fraîchement arrivé au sein du board piémontais, l’ancien défenseur doit déjà plancher sur le mercato estival animé qui attend la Juve qui vient d’annoncer la signature de Timothy Weah ce samedi. Et pour répondre aux besoins turinois, Giuntoli a d’ores et déjà quelques idées derrière la tête.

Mazraoui, Mikautadze et Doekhi ciblés

L’une des pistes de longue date de la Juventus remonte à Noussair Mazraoui. Remplaçant de Benjamin Pavard au Bayern Munich, le défenseur marocain n’a pas pu montré son talent la saison passée à cause de nombreux blessures et songerait à plier bagage. Comme le rapportait Sky Sports vendredi, une rencontre entre Rafaela Pimenta, représentante de l’ancien de l’Ajax Amsterdam, et la Juventus a eu lieu ce même jour. Selon les informations du Corriere della Sera, le Marocain est toujours une recrue prioritaire pour la Juventus d’autant plus suite au départ tout récent de Juan Cuadrado.

Et il n’est pas le seul défenseur de Bundesliga à être ciblé par Giuntoli. En effet, le dirigeant lorgnerait également Danilho Doekhi. Le Néerlandais de 25 ans a été impérial dans l’arrière-garde de l’Union Berlin, co-meilleure défense outre-Rhin, cette saison. En plus d’une solidité défensive très appréciable, le natif de Rotterdam a été prolifique avec 6 buts inscrits. Un sens du but que partage également Georges Mikautadze, dernière cible piémontaise d’après la publication transalpine. Auteur de 23 buts inscrits en Ligue 2 avec le FC Metz, le natif de Lyon a affolé les compteurs et de nombreux clubs ont coché son nom pour renforcer leur attaque cet été. C’est notamment le cas de l’AC Milan, sous le charme de son profil. Nous dirigeons-nous vers une lutte Milan-Juventus pour Mikautadze ? En tout cas, le Géorgien, comme un certain Kvaratskhelia qui avait été attiré à Naples par…Giuntoli, sera l’un des nombreux dossiers sur le feu pour ce dernier qui va passer un premier été chaud à Turin.