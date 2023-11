Dimitri Lienard quitte déjà le SC Bastia !

Quelques mois après son départ du Racing Club de Strasbourg Alsace cet été, dont il a défendu le maillot à 327 reprises, le milieu de terrain Dimitri Lienard quitte déjà le Sporting Club bastiais. Le club vient tout juste d’annoncer la nouvelle, sans dévoiler exactement la raison de son départ. Il aura inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives entre 13 rencontres de Ligue 2 cette saison. L’Equipe parle de tensions avec son entraîneur, Régis Brouard, qui auraient entraîné ce départ précipité.

«Dimitri Liénard et le Sporting Club de Bastia ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à la relation contractuelle qui les liait. Le joueur comme le club déplorent cette collaboration infructueuse. Le Sporting tient à remercier Dimitri pour son professionnalisme et son implication durant son passage bastiais et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour la suite», peut-on lire dans le communiqué corse.