Le joli message d'Ansu Fati à Lionel Messi

C'est une dure réalité pour les supporters du FC Barcelone : Lionel Messi (34 ans) n'est plus un Blaugrana et cela ne devrait plus jamais être le cas, du moins en tant que joueur. Le club catalan a officialisé ce jeudi le départ de La Pulga, qui, malgré l'accord qu'il avait avec sa direction, n'a pas pu prolonger le plaisir en raison du règlement de LaLiga. Les joueurs du Barça sont eux aussi touchés et veulent rendre hommage à un homme qui a marqué l'histoire des Culés comme de son sport.

La suite après cette publicité

Après Sergio Busquets, Ansu Fati (18 ans), lui aussi pur produit du centre de formation barcelonais, a adressé un joli message à son désormais ex-capitaine et coéquipier ce vendredi. «Tous les garçons qui viennent à la Masia rêvent de pouvoir jouer avec toi, je me sens chanceux de l'avoir réalisé. Je tenais à te remercier pour ces deux années, pour tes gestes d'affection envers moi et pour tout ce que j'ai appris. Leo Messi, ma famille et moi te serons toujours profondément reconnaissants, je te souhaite, ainsi qu'à tes proches, tout le meilleur», a ainsi lancé le jeune attaquant espagnol sur son compte Instagram.