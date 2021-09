Chelsea : Andreas Christensen bientôt prolongé

D'après les informations du Sun, le défenseur central Andreas Christensen aurait finalisé les négociations avec Chelsea pour sa prolongation de contrat. Lié avec les Blues jusqu'à l'été prochain, le nouveau salaire mensuel de l'ancien du Borussia Mönchengladbach devrait avoisiner les 120.000 livres sterling (à peu près 140.000 euros), bien au-dessus des 78.000 £ actuelles (90.000 €).

Une belle récompense pour l'international danois (50 sélections, 1 but) qui était sur la liste des transferts il y a 18 mois, avant de retrouver progressivement du temps de jeu sous Franck Lampard et d'enchaîner les titularisations avec son actuel entraîneur Thomas Tuchel. De plus, en ce début de saison, il a pu profiter du départ de Kurt Zouma, parti à West Ham, pour devenir l'un des éléments importants de la charnière centrale de Stamford Bridge.