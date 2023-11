Liga : Girona confirme face au Rayo Vallecano et conforte sa place de leader !

Girona jouait gros ce samedi après-midi. À l’occasion de la 13e journée de Liga, les anciens partenaires d’Oriol Romeu affrontaient le Rayo Vallecano. Et ça s’est plutôt bien passé pour les visiteurs, qui n’ont, pour rappel, plus perdus depuis la déroute face au Real Madrid le 30 septembre dernier (0-3). Pourtant mené au score après le but de Garcia Rivera (1-0, 5e), Girona va répondre par l’intermédiaire d’Artem Dovbyk avant la pause (1-1, 42e).

La suite après cette publicité

Puis, au retour des vestiaires, la domination de Girona va porter ses fruits avec le but de Savinho à l’heure de jeu (1-2, 65e) pour prendre les devants, et ne plus jamais les lâcher. À l’arrivée, une victoire importante à l’extérieur face au Rayo Vallecano (8e de Liga) qui permet aux hommes de Sanchez Munoz de prendre, provisoirement, la tête du championnat d’Espagne, avec 3 points d’avance sur les Merengues, qui affrontent Valence ce samedi soir (21h). L’épopée continue.