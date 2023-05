OM : avec quelle attaque finir la saison ?

La suite après cette publicité

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a battu Angers à domicile sur le score de trois buts à un. Igor Tudor nous avait d’ailleurs réservé une petite surprise, Malinovskyi accompagnait Alexis Sanchez et Dimitri Payet, tous deux buteurs contre le SCO sur le front de l’attaque. Ainsi, Cengiz Ünder était relégué au poste de piston droit quand Matteo Guendouzi prenait la position de Valentin Rongier, descendu en défense centrale.

Ça a bien fonctionné même si on remarque que le rythme est toujours un peu plus compliqué pour le Réunionnais. Mais il ne reste trois petits matches (Lille, Brest et Ajaccio) et Igor Tudor va devoir décider quels éléments offensifs sont les plus a même de lui faire remporter ces trois rencontres et espérer un faux pas de Lens pour récupérer la seconde place.

Ils sont six pour trois postes

Ils sont donc six pour les trois postes si on considère Matteo Guendouzi. Le milieu de terrain, plus à l’aise dans le double pivot, devrait laisser sa place à Valentin Ronger, qui dépannait uniquement en l’absence de Samuel Gigot. Vitinha, Sanchez, Malinovskyi, Ünder et Payet sont les cinq autres à postuler pour une place de titulaire.

Toutefois, ils ne pourraient être plus que quatre si Dimitri Payet était suspendu par la commission de discipline pour sa gifle sur Yannick Cahuzac lors de Lens-OM (2-1). Contre Lille, samedi prochain, Tudor devrait utiliser une composition dont il a l’habitude avec Malinovskyi et Ünder sous Alexis Sanchez. Mais pour les deux autres matches, il pourrait en changer.

En effet, les adversaires seront, sans leur manquer de respect, un brin plus faible que les Dogues, même si Brest joue encore sa peau en Ligue 1. On pourrait alors retrouver Vitinha, Payet s’il n’est pas suspendu, ou un Guendouzi à ce poste, ce qui reléguerait de facto Ünder sur le flanc droit. Une composition ultra offensive puisque l’OM aura besoin de marquer des buts et surtout de prendre des points. Le casse-tête commence pour Igor Tudor.