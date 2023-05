TFC : Zakaria Aboukhlal réintègre le groupe

L’international marocain a fait beaucoup parler ces derniers jours. D’abord, pour son refus de jouer avec le maillot arc-en-ciel lors de la dernière journée de Ligue 1. Puis, pour une affaire qui l’aurait confronté à l’élue Laurence Arribagé lors de la célébration du titre de Coupe de France. Il avait été temporairement écarté par son club. Ce jeudi, il a été réintégré au groupe, puisque le club a confié n’avoir aucun indice d’un comportement répréhensible de la part du Marocain lors de cet évènement de célébration.

« Suite à notre enquête interne et aux multiples discussions qui en ont résulté, une rencontre entre Madame Laurence Arribagé et notre joueur Zakaria Aboukhlal a eu lieu en présence de la direction du Club. À la suite de cette réunion, nous en avons conclu que les faits rapportés par RMC Sport ne traduisaient pas réellement ce qu’il s’est passé le 30 avril au Capitole. Par conséquent, nous confirmons que l’enquête menée par le Toulouse Football Club est maintenant close et que le joueur réintègre le groupe dès ce jour. Le Club ne fera pas d’autres commentaires », ont indiqué les Violets dans un communiqué officiel. Dossier clos.

