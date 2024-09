Chelsea : Enzo Maresca réclame déjà de nouvelles recrues !

Comme si ça ne suffisait pas. Après avoir dépensé 260 M€ cet été entre les signatures de Pedro Neto, Joao Felix, Kiernan Dewsbury-Hall, Filip Jorgensen, Mike Penders, Aaron Anselmino, Renato Veiga, Caleb Wiley, Marc Guiu ou encore Tosin Adarabioyo, arrivé libre, et Jadon Sancho, prêté par Manchester United, Chelsea n’en a sans doute pas encore fini pour son recrutement de la saison en cours. Le début de championnat n’est pas à la hauteur des attentes d’Enzo Maresca.

Le nouvel entraîneur des Blues veut prendre l’exemple des favoris au titre en Angleterre. «Je pense que nous sommes une très bonne équipe, mais il y a des clubs comme Manchester City et Arsenal qui sont devant nous, sans aucun doute. J’espère que si nous progressons et continuons à nous améliorer, nous pourrons lentement, je dis bien lentement nous rapprocher d’eux. Mais je pense qu’il est assez clair qu’en ce moment, Arsenal et Manchester City sont devant les autres.»

Objectif recrues cet hiver

Pour lui, il n’y a pas de miracle pour rivaliser. Deux conditions sont à remplir obligatoirement. La première est d’être en capacité de durer dans le temps afin de mettre ses principes en œuvres. « Comme je l’ai dit, la raison pour laquelle un club est resté neuf ans avec le même manager (Pep Guardiola a rejoint Manchester City en 2016), l’autre (Mikel Arteta à Arsenal) est resté cinq ans. Les autres clubs… c’est une courte période. » Chelsea n’a pas vraiment la réputation de laisser le temps à ses entraîneurs…

L’autre solution, vous l’aurez deviné, c’est de recruter. «L’objectif après le dernier été est d’essayer de faire moins de choses mais plus spécifiques, poursuit le technicien des Blues en conférence de presse. C’est l’objectif pour janvier et pour l’été prochain. J’espère que cela pourra se passer comme ça », assure-t-il. Il faut croire que l’Italien de 44 ans n’est pas encore complètement satisfait d’un effectif pourtant pléthorique où se côtoient déjà 29 joueurs, sans compter les lofteurs.