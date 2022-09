L'OM vous garnit le portefeuille

C'est parti pour l'OM en Ligue des Champions ! Le club phocéen fait son retour dans la plus prestigieuse des compétitions deux ans après sa dernière apparition, qui n'avait pas laissé un grand souvenir. Et l'OM attaque fort sa campagne européenne avec un déplacement sur la pelouse du favori de son groupe, Tottenham. Alors, faut-il redouter une correction ou espérer un exploit ? Pour le retour de l'OM en Ligue des Champions, voici une offre à ne pas rater puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 200 € pour toute première inscription avec le code FMUNI.

La suite après cette publicité

Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

- Tottenham gagne 2-0 (cote à 6,15)

Disons le tout de suite, cela s'annonce compliqué pour les hommes d'Igor Tudor face à l'armada d'Antonio Conte. Le club anglais s'est bien renforcé cet été (Richarlison, Perisic, Bissouma, Lenglet, Romero pour ne citer qu'eux) et réalise un début de saison sans faute (aucune défaite après 6 journées). Avec un trio offensif pouvant réunir Kane, Son et Richarlison, l'OM peut craindre le pire d'autant que ses dernières campagnes de Ligue des Champions n'ont pas été couronnées de succès. Un succès des Spurs net et sans bavure 2-0 est donc clairement possible.

- But de Harry Kane (cote à 1,91)

Qui dit but pour Tottenham dit souvent but de Harry Kane. Auteur de déjà 5 buts en 6 journées de Premier League, l'attaquant anglais est en grande forme. Et forcément, il représente la plus grande menace pour l'arrière-garde marseillaise, grandement renouvelée cette été avec les arrivées de Gigot, Mbemba et Bailly notamment. Bailly qui connait bien Kane pour l'avoir rencontré en Premier League. Pas sûr que cela suffisant pour le stopper.

- Match nul entre Tottenham et l'OM (cote à 4,50)

Allez, on a quand même envie d'y croire, pas vous ? Si la raison parle avec les paris précédents, le coeur a envie de croire à une bonne performance du club olympien. Et si l'OM défendait crânement sa chance et repartait de Londres avec le point du match nul ? Il y a aussi des raisons d'espérer, en pensant au beau parcours de l'OM en Ligue 1 depuis le début de saison. Aucune défaite, tout comme Tottenham. L'OM encaisse peu de buts (3 en 6 journées) et met énormément d'intensité dans ses rencontres. Alors, qui sait...

Alors n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre exclusive Unibet pour Foot Mercato : 200€ de paris offerts pour toute première inscription avec le code FMUNI. N’hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ces matchs !

(*cotes soumises à variations)