Arek Milik compare la Ligue 1 et la Serie A

Prêté avec option d'achat par l'Olympique de Marseille à la Juventus fin août dernier, Arkadiusz Milik (28 ans) a retrouvé un championnat qu'il connaît bien. Le retour de l'ancien buteur du Napoli est pour le moment réussi (4 buts en 11 matchs au total). Interrogé par L'Équipe, l'international polonais a expliqué les différences entre la Serie A et la Ligue 1.

« Évidemment, cela dépend des joueurs et des entraîneurs. Aujourd'hui, par exemple, un entraîneur "italien" (Igor Tudor, un Croate, NDLR) est arrivé à Marseille et fait de très bonnes choses là-bas, et ce sont des choses qu'il faisait en Serie A. Mais ici, en Italie, il y a plus de tactique, à l'entraînement comme en match, alors qu'en France il y a plus d'espaces pour des joueurs rapides, des joueurs de côté qui courent. »