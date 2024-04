PSG : Bixente Lizarazu démonte les choix de Luis Enrique

Face à Barcelone mercredi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a, comme à son habitude, opté pour des choix forts, pouvant faire parler. Marquinhos aligné latéral droit, Kang-In Lee plutôt que Warren Zaïre-Emery, Asensio pour sa première titularisation en Ligue des Champions ; autant de décisions importantes et inattendues dans un match décisif de la saison parisienne. Selon Bixente Lizarazu, Luis Enrique a perdu ses joueurs en faisant autant de modifications dans son onze de départ.

«J’aimerais parler de Luis Enrique. On a été surpris de voir Asensio et Lee dans cette équipe. Depuis le début de la saison c’est sa spécialité, il a mis 39 compositions différentes sur 43 matches. La question que je me pose : est-ce que tu trompes ton adversaire ou tu trompes tes propres joueurs en faisant ça ? Pour le match retour, j’aimerais retrouver un peu d’ordre», a commenté l’ancien latéral gauche de l’équipe de France à Téléfoot. Réponse mardi.