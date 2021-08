Amical : le Barça s'incline sur le fil face à Salzbourg !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone subit la première défaite de sa préparation. Après des victoires aisées, 4-0 face au Gimnàstic de Tarragona, 3-1 face au Girona FC et 3-0 face à Stuttgart, il y a quatre jours, le Barça est tombé sur un os ce mercredi soir à la Red Bull Arena. Face à un adversaire prêt physiquement et qui a déjà lancé sa saison, et bien déterminé à s’offrir une victoire de prestige, les hommes de Ronald Koeman ont souffert.

Si c’est le Barça qui s’est montré dangereux le premier, par Memphis Depay (7e) et Araújo (8e), Karim Adeyemi et ses coéquipiers ont ensuite appuyé sur l’accélérateur. D’abord avec une bonne percée d’Adeyemi (15e), puis une occasion énorme d’Andreas Ulmer, tout seul au point de penalty (25e). Noah Okafor a ensuite manqué le cadre (31e), le début du calvaire pour lui… Comme sur cette action immanquable à la 38e. Heureusement pour lui, Luka Sucic, d’une mine contrée, a finalement et logiquement mis Salzbourg devant (1-0, 43e).

Après le retour aux vestiaires, Okafor a profité de l’apathie du FC Barcelone pour s’offrir deux nouvelles opportunités (48e et 55e), sans trouver la faille. Les Catalans ont alors fait des changements qui ont pesé. Le jeune Alejandro Balde a notamment fait une bonne entrée. Et le Barça a enfin cru revenir, grâce à un but gag de Martin Braithwaite (1-1, 83e). C’était sans compter sur la détermination des locaux. Brenden Aaronson a suivi la frappe sur le poteau d’Adamu et crucifié Barcelone au buzzer (2-1, 90e). Rideau.

Le film du match :

2ème mi-temps (2-1, terminée)

90’ | Fin du match ! (2-1)

90’ | But pour Salzbourg (2-1) !

Nicolas Seiwald trouve Chukwubuike Adamu dans la surface, qui efface et frappe sur... le poteau ! Brenden Aaronson a suivi et pousse le cuir au fond des filets !!!

88’ | Oh l'action de Salzbourg !

Rasmus Kristensen passe à droite, sur une passe d'Adamu, et centre devant le but ! Benjamin Sesko se jette au centre, Dest aussi et le ballon est dégagé !

83’ | But du Barça ! (1-1)

Sergiño Dest effectue un dribble derrière la jambe pour entrer intérieur depuis l'angle droit de la surface adverse, il frappe ensuite au but ! Oumar Solet, sur la trajectoire, contre, Braithwaite aussi et Köhn est battu !!

81’ | Sergi Roberto gagne du terrain après un bon tacle de Frenkie de Jong sur Benjamin Sesko, il s'appuie sur Demir, et tente de trouver Martin Braithwaite dans la surface, mais il est contré et Philipp Köhn se saisit du ballon.

78’ | Nicolas Seiwald distille une ouverture longue, qui retombe à l'entrée de la surface du Barça, mais Mamady Diambou, en position d'avant-centre, ne parvient pas à dominer convenablement le cuir.

76’ | Memphis Depay entre l'axe depuis le couloir droit et il arme un tir au sol aux abords de la surface ! Philipp Köhn se couche facilement dessus.

75’ | Demir, côté gauche, va provoquer vers la surface, mais il bute sur Rasmus Kristensen, solide sur ses appuis.

72’ | Changements :

Samuel Umtiti, Yusuf Demir et Riqui Puig remplacent Gavi, Antoine Griezmann et Clément Lenglet.

69’ | Balde à la frappe maintenant !!

A l'entrée de la surface, le jeune Catalan déclenche un tir flottant, que Philipp Köhn boxe avec une horizontale superbe !

67’ | Le centre de Balde !

Alejandro Balde fait la différence à gauche et enroule un bon centre au deuxième poteau ! Martin Braithwaite est juste un peu court à la réception et le ballon passe au-dessus de son crâne.

67’ | Neto doit sortir de ses bases pour évacuer un nouvel incendie naissant dans son camp.

65’ | Après une nouvelle perte de balle du Barça, Benjamin Sesko allume aux abords de la surface, mais ne trouve pas le cadre.

63’ | Changements :

Jordi Alba, Nicolás González Iglesias et Sergio Busquets sont sortis. Alejandro Balde, Martin Braithwaite et Arnau Comas entrent.

62’ | Nicolas Seiwald chipe le cuir à Nico et file côté droit, avant d'être contré. Le Barça ne répond plus depuis quelques minutes.

59’ | Daouda Guindo arrive comme une balle côté gauche et centre fort devant le but ! Personne ne dévie dans la boîte !

58’ | Changements :

Benjamin Sesko et Nicolas Seiwald entrent, Noah Okafor et Antoine Bernede sortent.

55’ | La volée d'Okafor !

Brenden Aaronson dépose en vitesse Sergio Busquets à droite, et centre en retrait ! Araújo est sur la trajectoire et cela revient sur Okafor, qui prend sa chance en première intention ! Dest contre à son tour !

54’ | Gavi gagne la faute, au duel avec Adamu dans l'entrejeu.

52’ | Antoine Bernede allonge et trouve Noah Okafor derrière la défense du Barça. Celui-ci progresse, en ayant une solution à sa droite avec Adamu, mais il préfère frapper ! Sa tentative n'est pas assez travaillée et Neto capte facilement.

50’ | Rasmus Kristensen se bat comme un beau diable à droite, mais Lenglet obtient la touche.

48’ | Okafor se fait reprendre d'entrée !

Adamu, justement, réussit un sombrero sur Clément Lenglet, sorti la fleur au fusil, puis envoie une passe millimétrée pour Noah Okafor, trouvé dans la surface, mais ce dernier tergiverse à nouveau et se heurte au tacle glissé d'Araújo !

46’ | Changements :

Brenden Aaronson et Chukwubuike Adamu sont notamment entrés à la pause pour Salzbourg.

46' We're back underway with nine changes!#SalzburgBarca 1-0 pic.twitter.com/7DCvS9NBAh — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) August 4, 2021

Coup d'envoi !

1ère mi-temps (1-0, terminée)

45’ | Mi-temps !

45’ | Adeyemi fait encore très mal. Clément Lenglet perd le ballon dans le camp de Salzbourg, et le jeune attaquant remonte tout le terrain, en vitesse, il décale finalement Okafor, rattrapé au dernier moment par Araújo, qui fait parler sa puissance !

43’ | But Salzbourg (1-0) !

Trouvé à l'intérieur par Adeyemi, Luka Sucic lève la tête et déclenche une frappe lointaine, légèrement déviée par la hanche de Frenkie de Jong, et qui transperce un Neto resté figé.

41’ | Adeyemi crochète extérieur, côté gauche, après un bon service de Luka Sucic, mais Ronald Araújo est cette fois au contact et remporte le duel physique !

38’ | Okafor manque l'immanquable !!

Adeyemi s'infiltre dans le dos de Ronald Araújo, à gauche, il accélère, fixe Neto et décale Noah Okafor, sur sa droite, au beau milieu de la surface. Ce dernier ouvre son pied... trop ! Son ballon effleure le poteau et sort !

37’ | Sergio Busquets trouve une nouvelle ouverture lumineuse, vers Memphis Depay, qui provoque depuis le côté droit. Le Néerlandais feinte, puis crochète extérieur face à Jérôme Onguéné et Maximilian Wöber, avant de changer le jeu, au sol, sur Antoine Griezmann. Le Français s'infiltre dans la surface, se met sur son pied gauche et pique son ballon ! Mais cela retombe derrière le but...

37’ | Karim Adeyemi perce encore plein axe, puis cherche devant lui Noah Okafor, mais Dest le devance et dégage.

36’ | Le centre légèrement dévié de Ludewig retombe dans les gants de Neto, au deuxième poteau.

34’ | Ouuuh Memphis Depay !!

Le Néerlandais fait le tour de Jérôme Onguéné, sur une passe d'Alba il pénètre la surface par la gauche et décoche un tir enroulé du droit ! Ce n'est pas cadré !

33’ | Antoine Griezmann, servi en retrait par Dest à l'entrée de la surface de Salzbourg, arme un tir croisé, contré par Kilian Ludewig.

31’ | Okafor s'échappe plein axe...

Mohamed Camara sert Antoine Bernede entre les lignes, qui prolonge en une touche et plein axe pour Noah Okafor, qui part dans le dos de De Jong ! Il bat à la course Ronald Araújo, mais son tir au premier poteau, côté gauche, n'attrape pas le cadre !

29’ | Alba perd un nouveau ballon dans son camp, mais Bernede lui rend. Antoine Griezmann tente ensuite de se sortir de la pression aux abords de sa surface, mais Jérôme Onguéné fait faute sur le Français.

28’ | Jordi Alba est servi par une ouverture en première intention de Sergio Busquets, il est trouvé sur la gauche de la surface adverse, et délivre un centre-tir, que Nico Mantl capte.

27’ | Mohamed Camara déséquilibre Frenkie de Jong dans le coeur du jeu et écope d'un carton jaune.

25’ | Andreas Ulmer vendange !!

Jordi Alba, pressé, joue en retrait vers son gardien mais trouve Luka Sucic, sur la droite de sa surface, qui place un ballon parfait, au point de penalty, sur Ulmer. ce dernier ouvre son pied, mais le ballon s'envole à son contact et passe au-dessus du cadre !!

23’ | Camara jaillit encore sur un ballon entre deux, dans l'entrejeu, et il subit une faute de Frenkie de Jong, qui tacle et attrape sa jambe.

21’ | Antoine Bernede hérite d'un second ballon dans l'arc de cercle, et il décoche un tir, tout de suite contré par Sergiño Dest et Nico !

20’ | Mohamed Camara dépossède Gavi du ballon, puis prend de la vitesse couloir droit, avant d'être fauché par le jeune joueur du Barça.

19’ | Le remuant Karim Adeyemi donne le tournis à Ronald Araújo, qui fait faute pour le stopper à droite.

18’ | C'est joué court, sur Depay, qui délivre ensuite un centre sortant, pour la tête de Griezmann, qui ne règle pas la mire.

17’ | Sergiño Dest perfore côté droit, il entre dans la surface et centre en retrait ! C'est contré, en corner.

15’ | Karim Adeyemi y va tout seul, sur un contre et lancé par Mohamed Camara. Ronald Araújo vient lui fermer la porte dans la surface, mais le jeune de Salzbourg, qui glisse, cherche du soutien et passe en retrait pour...Frenkie de Jong !

13’ | Busquets, malin, obtient la faute face à Luka Sucic, alors que le Barça peinait à ressortir le cuir de son camp.

11’ | Sergio Busquets est sanctionné pour un tacle sur Mohamed Camara, dans la moitié de terrain de Salzbourg.

8’ | Et la tête d'Araújo !

Suite au corner botté à gauche, Depay enroule du droit un centre rentrant, que le défenseur du Barça dévie au deuxième poteau sans trouver le cadre !!

7’ | Le beau mouvement à trois du Barça !

Antoine Griezmann, trouvé en relais dans l'intérieur, joue à gauche sur Alba, qui retrouve en une touche Memphis Depay. Le Néerlandais accélère, pénètre la surface et veut frapper, mais il est rattrapé par Wöber !

7’ | Nico, dos au jeu, se retourne avec une feinte de corps, dans son camp, et pour empêcher le pressing de Bernede. Nouvelle faute.

6’ | Gavi crochète Camara par derrière, dans le rond central.

4’ | Araújo vient bien protéger son ballon, pour obtenir la sortie, devant le pression d'Antoine Bernede.

3’ | Après une première accélération de Karim Adeyemi, Mohamed Camara déclenche une frappe qui fuit le cadre.

2’ | Sergio Busquets claque une passe au sol, dans la profondeur, pour Memphis Depay, mais Maximilian Wöber est le premier sur le ballon.

1’ | Ronald Araújo doit déjà réaliser une première intervention devant Nicolás Capaldo, qui déboule dans son couloir !

Coup d’envoi !

Avant-match

18h57 | Entrée des équipes !

Les deux formations pénètrent sur la pelouse de la Red Bull Arena.

18h50 | L'échauffement est terminé

Les équipes ont regagné les vestiaires.

18h40 | L'échauffement démarre

18h00 | Et celui du FC Barcelone

Neto - Dest, Araújo Lenglet, Alba - Nico, de Jong, Sergio, Gavi - Griezmann, Depay

18h00 | Le onze du Red Bull Salzbourg

Mantl - Ludewig, Onguene, Wöber, Ulmer - Camara, Sucic, Bernede, Capaldo - Adeyemi, Okafor

18h00 | Le vestiaire du Barça en images

18h00 | La prolongation de Lionel Messi officialisée jeudi ?

Sauf retournement de situation, ce n’est plus qu’une question de jours avant que Lionel Messi (34 ans) ne prolonge au FC Barcelone. Joan Laporta déclarait lundi que « nous faisons tout notre possible pour que Leo Messi reste au Barça. La situation évolue bien car il veut rester au club. » D’après Mundo Deportivo, le président du club catalan voudrait annoncer la nouvelle avant le Trophée Joan Gamper, qui aura lieu dimanche face à la Juventus. Il aimerait régler les derniers détails ce mercredi, avant d’officialiser la prolongation de l’Argentin jeudi. Messi devrait prolonger son bail au FC Barcelone jusqu’en 2026.

17h50 | Le Barça monte en puissance

Le FC Barcelone dispute ce soir son quatrième match de présaison, à la Red Bull Arena, face au Red Bull Salzbourg, et avant d'affronter la Juventus Turin, dimanche, pour le Trophée Joan Gamper, puis de lancer sa saison de Liga le 15 août, face à la Real Sociedad. Précédemment, les Catalans se sont imposés 4-0 face au Gimnàstic de Tarragona, 3-1 face au Girona FC et 3-0 face à Stuttgart, il y a quatre jours.

17h30 | Bienvenue à la Red Bull Arena !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du quatrième match de préparation de la saison du FC Barcelone, face au Red Bull Salzbourg. Le coup d'envoi est prévu pour 19h00.