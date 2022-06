PSG : Ander Herrera juge Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Annoncé parmi les joueurs dont le PSG souhaiterait se débarrasser, le milieu espagnol Ander Herrera ne le voit pas de cette manière, comme il le confiait lors d'un entretien pour AS : «je veux continuer et profiter d'un club en pleine croissance entouré des meilleurs footballeurs de l'univers. J'aime le quotidien, la ville et mes collègues. Ma famille est heureuse et je veux continuer»

Dans cette interview, l'ancien Red Devils est également revenu sur le style de jeu de son possible futur entraîneur, Christophe Galtier : «chaque fois que je l'ai affronté, ils ont utilisé un 4-4-2 avec un bloc très serré, où il était très difficile de faire passer le ballon entre les lignes. Ils étaient comme des chasseurs pour voir si vous faisiez une erreur et être capable de bondir vers l'avant. C'était une équipe difficile à battre. Côté football, c'est ce que je peux dire, mais Mauricio (Pochettino) est toujours notre entraîneur.»