PL : Newcastle domine un faible Manchester United

Manchester United n’a pas vécu la plus belle semaine de son histoire, et c’est un euphémisme. Trois jours après un match nul concédé face à Galatasaray (3-3), alors qu’on les pensait maîtriser leur sujet, les Red Devils ont enchaîné un nouveau faux pas ce samedi. En déplacement à Newcastle dans le cadre de la 14e journée de Premier League, les joueurs d’Erik ten Hag ont été battus 1-0… Et l’addition aurait pu être bien plus salée. Bousculés et pris à la gorge par des Magpies intrépides, cramponnés à l’idée de rebondir après leur match nul concédé face au PSG mardi (1-1), les pensionnaires d’Old Trafford étaient proches de concéder l’ouverture du score peu après la demi-heure de jeu.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Newcastle 26 14 18 8 2 4 32 14 7 Man United 24 14 -1 8 0 6 16 17

Sur un coup franc de Kierran Trippier aux 25 mètres, André Onana remerciait sa barre transversale (37e). Si les situations brûlantes s’intensifiaient aux abords de la surface mancunienne, il fallait attendre la 56e minute pour voir Anthony Gordon débloquer la situation sur un service de Trippier. La seule véritable alerte à mettre au crédit des Red Devils était le but d’Anthony, finalement refusé pour une position de hors-jeu de Maguire (89e). Rare ombre au tableau pour Newcastle ? La sortie sur blessure de Nick Pope, visiblement touché à l’épaule. Avec cette défaite, Manchester United voit l’écart se creuser avec ses concurrents au classement, et se place à la 7e position (24 points). Newcastle est 5e et talonne Aston Villa.