OM : Rothen, Di Meco et Dugarry encensent Gattuso

Les dernières semaines ont été pour le moins agitées à Marseille, mais étrangement, Gennaro Gattuso est en train de ramener un peu de calme. Surtout de la sérénité. Vainqueurs du Havre dimanche (3-0) après un match abouti, les Olympiens retrouvent des couleurs et semblent enfin sur la même longueur d’onde. «Dans l’attitude des joueurs, on sent plus de sourires, on sent des joueurs investis et transcendés par l’attitude et la personnalité de Gattuso. Ce sont des signes qui ne trompent pas, ça se voit. Comme n’importe quel entraîneur qui arrive dans un club, pour les joueurs, vu que ça ne se passait bien avant, c’est un vent de fraîcheur. Il faut que ça dure. J’aime ce que dégage Gattuso, on va voir ce qu’il va mettre en place au niveau technico-tactique, dans l’animation. On sent une équipe plus tournée vers l’avant, qui prend plus de risques», raconte Jérôme Rothen lors de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce lundi.

«Contre Brighton, il y avait plus d’énergie. Physiquement, il y a peut-être des joueurs qui ne sont pas en total accord avec ce que lui demande et réclame, dans ce pressing à la perte de la balle, rester haut et avec plus de courses qu’avec Marcelino. Je pense que sa personnalité rejoint ce que les Marseillais aiment», conclut l’ancien joueur de l’AS Monaco et du PSG notamment. «Ce qui est sûr, c’est que de l’extérieur, il y a un contraste énorme entre la passivité de Marcelino et ce que dégage Gattuso. On se dit que ça doit être communicatif. On a tous besoin d’être aidé. La vision nous plaît», a commenté quant à lui Éric Di Meco. Christophe Dugarry préfère temporiser : «Elle est encore limitée physiquement mais les intentions de jeu sont là. L’organisation fait ce que ce sont plus que des intentions, l’organisation est mise en place pour beaucoup de joueurs offensifs qui se projettent vers l’avant. Je trouve que c’est un petit trop, ce n’est pas pour me déplaire mais ça risque de montrer certaines limites». Ce qui est sûr, c’est que les débuts de Gattuso sont plutôt prometteurs avec l’OM.