OM : les joueurs encensent déjà la méthode Gattuso

L’Olympique de Marseille a empoché une grosse victoire au Vélodrome ce dimanche en écrasant Le Havre (3-0). Une victoire maîtrisée par les joueurs du nouvel entraîneur italien Gennaro Gattuso qui voit sa méthode porter ses fruits. Ismaïla Sarr a tenu à encenser la gestion de son nouveau tacticien : «Il est venu nous féliciter et nous dire que l’on méritait de prendre ces trois points. Ca a fait du bien aux joueurs. C’est un bon coach, il nous donne envie de jouer. Mais à l’entraînement, il veut que l’on donne tout pour que cela paye en match. Et aujourd’hui ca a payé», a reconnu le jeune attaquant de 25 ans

La suite après cette publicité

«A l’image de quand il était joueur, il donne tout, il est passionné. Et forcément il nous transmet ça et on l’a vu encore aujourd’hui, on a tout donné dans l’énergie», a poursuivi Pierre-Emerick Aubameyang, qui lui aussi a souhaité rendre hommage à la nouvelle méthode, certes rude mais nécessaire, installée par Gennaro Gattuso.