Puma présente la nouvelle Ultra du pack Instinct !

Après la Future Z, PUMA enfonce le clou avec le pack Instinct de la gamme Ultra. Nouveau coloris, tige Speedcage, elle ravira les adeptes de la vitesse.

Il y a moins d'un mois, PUMA dévoilait sa FUTURE Z 1.3 Instinct, une nouvelle chaussure star portée par Neymar, Luis Suarez, Dimitri Payet ou encore Jorginho. Avec son coloris orange et noir, elle privilégiait l'agilité grâce à la technologie Fuzionfit +. Mais l'équipementier ne s'arrête pas là et enfonce le clou avec un nouveau coloris pour son autre gamme, l'Ultra.

Portée par Antoine Griezmann, elle se présente avec un coloris orange et gris dans le pack Instinct. C'est la première fois qu'un gris chromé de la sorte apparaît dans la gamme Ultra. Mais le plus important est ailleurs pour cette paire axée sur la légèreté.

Bénéficiant toujours de la technologie MatryxEVO ou du Grip Control Pro, elle ajoute une nouveauté, avec la tige Speedcage. Paire la plus légère du marché, elle conviendra à tous ceux qui veulent booster leur vitesse et leur agilité.

