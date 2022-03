Une nouvelle paire sauvage pour PUMA avec la FUTURE Z 1.3 Instinct de Neymar

Puma a dévoilé ce jeudi la nouvelle FUTURE Z 1.3 Instinct. Cette paire de crampons, arborée par Neymar Jr ou encore Luis Suárez, se présente sous un style unique, avec une technologie avancée qui devrait plus que satisfaire ses utilisateurs.

"Wild and savage". Voilà comment décrire la nouvelle pépite dévoilée par PUMA ce jeudi, à savoir la FUTURE Z 1.3 Instinct qui fera par exemple le bonheur des pieds de Neymar Jr, la star brésilienne du PSG, mais aussi de Dimitri Payet (OM), de Jorginho (Chelsea) ou encore de Luis Suárez (Atlético de Madrid).

Inspirée de son aînée, la FUTURE Z zébrée, cette nouvelle paire de crampons se présente sous un style différent et atypique mêlant de l'orange à du noir, pour un rendu toujours plus sauvage.

L'orange et le noir à l'honneur

Les lacets orange sont marqués par plusieurs points noirs, alors que sur cette même zone, les deux couleurs se prêtent à un dégradé pixellisé réussi et plaisant pour les yeux. La partie arrière est totalement noire, laissant place à l'orange sur une grande majorité de la tige. Le félin de PUMA est lui représenté en noir, tout comme les spécificités techniques de cette FUTURE, précisées en dessous de l'inscription du nom de la paire de l'autre côté.

Ces nouvelles chaussures de foot ont notamment été conçues pour une agilité ultime, avec le but de libérer l'âme sauvage de chaque joueur balle au pied, et d'attaquer l'adversaire « avec la confiance d'un grand félin », comme le mentionne le communiqué publié pour l'occasion par la firme allemande.

Des technologies toujours plus folles

Première spécificité technique à mentionner : la technologie FUZIONFIT+, qui « bénéficie d'une mise à niveau de deuxième génération. Le matériau en maille spécialement conçu s'étend désormais du milieu du pied jusqu'à l'ouverture du col, afin d’offrir un maintien optimal et un ajustement parfait en termes de soutien. De quoi jouer avec ou sans lacets. »

Le soutien s'adapte en fait à la forme des pieds de chaque joueur, alors que, élément important, la semelle intérieure Nano Grip « minimise le glissement du pied à l'intérieur de la chaussure, afin de préserver le transfert de puissance et de réaliser des mouvements multidirectionnels explosifs. » Une paire pour les joueurs explosifs balle au pied et dont les petits appuis n'en seront que mieux accompagnés.

Autre nouveauté : les dernières Advanced Creator Zones, « conçues pour améliorer la prise de balle et apporter de la souplesse à l'avant du pied, élément essentiel pour un contrôle et un toucher parfaits dans les dribbles, les passes et la finition. » La partie avant est ainsi faite de mesh pour offrir une couche plus fine entre le ballon et le pied, le tout pour un maximum de sensibilité et de sensations au toucher.

Une paire approuvée par Neymar

La semelle extérieure Dynamic Motion System ne bouge pas, alors que « la base en PEBAX super léger, avec sa semelle en forme de Z accrocheuse, réduit le poids et offre une base solide pour générer des accélérations, et des mouvements dévastateurs dans toutes les directions. »

Une avancée technologique globale constatée et validée par Neymar. « L'équipe a vraiment atteint un niveau supérieur avec la nouvelle FUTURE Z. La FUZIONFIT+ s'étend désormais jusqu'au-dessus du pied et la compression est parfaitement équilibrée, ce qui me permet de me sentir à l'aise et de bouger librement. La chaussure est comme une extension de mon pied, pour avancer sans aucune contrainte. C'est essentiel par rapport à ma façon de jouer », précise l'international auriverde dans le communiqué de PUMA.

