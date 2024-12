Un ex-taulier champion du monde du Real Madrid donne la recette pour sauver Kylian Mbappé

Vous qui nous lisez, on ne vous surprendra pas en vous disant que le cas Mbappé fait les gros titres de la presse espagnole depuis plusieurs années et encore plus depuis que le Français a enfilé le maillot du Real Madrid. Dernièrement, la prise de parole du capitaine de l’équipe de France au micro de Clique a d’ailleurs relancé la machine médiatique. Et cette fois, c’est un ancien de la Casa Blanca qui a donné son point de vue sur le Bondynois.

La suite après cette publicité

Joueur du Real Madrid entre 2010 et 2015, Sami Khedira (37 ans) connaît bien les rouages du club merengue, surtout après avoir évolué aux côtés du plus gros phénomène merengue, Cristiano Ronaldo. C’est donc en habitué que l’ancien international allemand, champion du monde en 2014, a réagi aux récents problèmes rencontrés par Madrid et Mbappé. Et Khedira a dressé un premier constat. « C’est trop simple de dire que Kroos manque à Madrid. En mai, il avait déjà dit qu’il partait, ils ont eu le temps (pour le remplacer). Cet été, j’ai parlé avec Karanka, Moyes et d’autres entraîneurs de Madrid et nous étions tous d’accord sur une chose, le départ de Kroos n’est pas réglé avec l’arrivée de Mbappé », a-t-il confié dans les colonnes de Marca, avant d’évoquer plus particulièrement les soucis d’adaptation de Kylian Mbappé.

«Le football ne consiste pas seulement à acheter les meilleurs joueurs et à les mettre sur le terrain»

« Mbappé est l’un des cinq meilleurs joueurs du monde, mais le football ne consiste pas seulement à acheter les meilleurs joueurs et à les mettre sur le terrain. Il faut les adapter à l’équipe. Le premier problème à résoudre est de savoir où Mbappé joue, car il est arrivé dans une équipe où il y avait déjà un joueur de haut niveau à sa place, comme Vinicius. Et puis il y a autre chose : le PSG n’est pas le Real Madrid. Madrid est la plus grande marque au monde, les attentes sont différentes. Vous allez en Asie, vous allez en Afrique, vous allez aux États-Unis ? Et de quoi parlent-ils ? Du Real Madrid », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« Ils attendent 50 buts par saison de Mbappé, c’est la réalité. Et ce n’est pas facile, parce qu’il doit s’adapter à la LaLiga, à l’Espagne, il n’a pas fait de présaison ? Même les grands joueurs doivent s’adapter. Je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu’il doit aussi se connecter à l’équipe et c’est le travail du staff technique. Nous devons tirer le meilleur de lui, en le plaçant à l’endroit où il est le plus performant. Les résultats et la dynamique de l’équipe ne l’aident pas non plus. Mais si je dois parier, je pense que Mbappé va réussir. Regardez Modric, au début personne ne pensait qu’il deviendrait cette légende. » L’avenir nous dira si Sami Khedira a vu juste ou pas.