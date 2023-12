Premier League : Arsenal arrache une victoire au buzzer dans un match fou contre Luton Town

Ce mardi était marqué par le lancement de la 15e journée de Premier League. Alors que Wolverhampton a battu Burnley (1-0), Arsenal était en déplacement sur la pelouse du promu Luton Town. Ces derniers optaient pour un 3-4-2-1 avec des visages connus en Ligue 1 comme Ross Barkley et Issa Kaboré. L’ancien de Tottenham et Everton Andros Townsend était également aligné en attaque. De leur côté, les Gunners s’alignaient dans un 4-3-3 avec le défenseur Jakub Kiwior, seule surprise en tant que latéral gauche. Martin Odegaard et Kai Havertz épaulaient Declan Rice dans l’entrejeu derrière le trio Bukayo Saka, Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli. Animé, ce match démarrait fort. Après un bon travail de Bukayo Saka, Gabriel Martinelli s’en allait arracher l’ouverture du score d’un tir qui se logeait sur la gauche du but (1-0, 20e). Un avantage de courte durée. Sur un corner botté par Alfie Doughty, Gabriel Osho surgissait plus haut que tout le monde afin de conclure d’un coup de casque (1-1, 25e). Dans la foulée, Gabriel Jesus pensait redonner l’avantage aux Gunners, mais Thomas Kaminski repoussait. Arsenal terminait fort dans cette première période à l’image d’un joli numéro de Bukayo Saka qui se concluait finalement par une frappe captée par Thomas Kaminski (40e).

L’abnégation d’Arsenal était récompensée puisque Ben White déboulait sur la droite et délivrait un centre pour Gabriel Jesus qui déposait la sphère au fond des filets (2-1, 45e). Au retour des vestiaires, Luton Town revenait avec d’excellents arguments. Sur corner, Alfie Doughty trouvait encore un partenaire et plus précisément Elijah Adebayo qui égalisait (2-2, 49e). Galvanisés, les locaux prenaient même l’avantage dans les minutes qui suivaient. Andros Townsend transmettait à Ross Barkley dont la lourde frappe conjuguée à l’erreur de David Raya offrait l’avantage à Luton Town (3-2, 57e). Une euphorie vite refroidie par Arsenal. Gabriel Jesus encore une fois bien inspiré retrouvait Kai Havertz qui parvenait à égaliser dans un match fou (3-3, 60e). Par la suite, Arsenal poussait afin d’aller chercher le but de la victoire, mais tombait sur une solide équipe de Luton Town qui verrouillait tout. Enfin, jusqu’à la toute dernière seconde du match. Martin Odegaard centrait pour Declan Rice dont le coup de casque (90e +7) permettait à Arsenal de s’imposer 4-3. Les Gunners ont désormais cinq points d’avance sur Liverpool et six unités sur Manchester City avant que leurs deux poursuivants jouent demain. Luton Town conserve de son côté deux longueurs d’avance sur Everton (18e) et Burnley (19e).