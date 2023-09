Mercato : le cas Lucas Paqueta inquiète West Ham

La suite après cette publicité

Le transfert de sa vie. Cet été, Lucas Paqueta a touché du doigt son rêve de rejoindre Manchester City. Contacté par Pep Guardiola qui lui a expliqué son projet et son plan pour lui, le Brésilien a rapidement accepté de signer en faveur des Skyblues. Après seulement une année à West Ham, c’était une belle occasion à saisir. L’ancien joueur de l’OL attendait que les Citizens et les Hammers s’entendent avant de prendre un vol Londres-Manchester. Mais les discussions se sont éternisées entre les deux clubs. Les champions d’Angleterre ont fait une proposition verbale de 80 M€.

Mais les Londoniens voulaient 100 M€ pour leur joueur. Les Mancuniens sont donc revenus avec une offre se rapprochant des exigences des Hammers. Alors que tous les voyants semblaient au vert, tout est tombé à l’eau. Cela n’a pas été lié à une visite médicale ratée ou un désaccord de dernière minute comme cela arrive souvent. Cette fois-ci, le transfert a capoté suite à l’ouverture d’une enquête de la FA visant l’international auriverde. Pour faire simple, certains proches du joueur sont suspectés d’avoir parié sur des matchs où Paqueta jouait et où il a été sanctionné de cartons jaunes.

À lire

Man City : Gundogan dévoile les raisons de son départ

Le Brésilien a enchaîné les mauvaises nouvelles

En apprenant cela, Man City a décidé de jeter l’éponge et d’activer son plan B, à savoir Matheus Nunes. Ce dernier a d’ailleurs rejoint les pensionnaires de l’Etihad Stadium. Et Lucas Paqueta dans tout ça ? Resté à quai, le joueur de 26 ans a participé à 4 rencontres depuis le début de saison. Titulaire en force, il a d’ailleurs transformé un pénalty face à Chelsea. Malgré l’enquête dont il fait l’objet, il continue à jouer en club. En sélection, ce ne sera pas le cas. Du moins, pas durant ce rassemblement du mois de septembre.

La suite après cette publicité

Fernando Diniz a expliqué son choix. « C’est une façon de le préserver pour qu’il puisse résoudre ces questions. On a connu ça au Brésil. Il faut du temps pour régler le problème. J’adore ce joueur et les portes seront ouvertes quand il parviendra à résoudre de façon positive cette histoire.» Comme Antony (MU), qui est accusé de violences conjugales, Lucas Paqueta n’a pas été retenu en sélection nationale. Une déception, on l’imagine, pour le milieu de terrain très attaché à la Canarinha. Discret depuis le début de cette affaire, le joueur a seulement partagé quelques photos en famille ou en match sur ses réseaux sociaux.

Le milieu a été touché

Mais il n’a pas pris la parole. En revanche, il ne compte pas se laisser faire. Le 22 août, Globoesporte a révélé que ses avocats ont demandé le report de sa déposition à la FA car ils estiment que les preuves apportées pour le moment ne sont pas suffisamment solides. De son côté, le Daily Mail précise que les bookmakers britanniques ont suspendu les paris sur les possibles cartons jaunes du Brésilien suite à l’enquête. En pleine tempête, Lucas Paqueta avance tant bien que mal. Mais il est touché.

La suite après cette publicité

D’après nos informations, il a été choqué et un peu déçu après son transfert raté à Manchester City. Mais il a dû tourner la page et s’est concentré sur sa nouvelle saison chez les Hammers. Du côté de West Ham, sportivement, on n’est pas mécontent de conserver un joueur qui s’est vite imposé sous les ordres de David Moyes. Mais selon nos informations, les Londoniens étaient intéressés à l’idée de vendre près de 100 M€ un joueur acheté très cher. Ils n’étaient pas contre faire une plus-value grâce à lui. Cela devra donc attendre les prochains mercatos, si bien sûr Lucas Paqueta est tiré d’affaire. Cela inquiète West Ham, qui pourrait être pénalisé sportivement et économiquement.