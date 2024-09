Le PSG déroule face à Brest

PSG-Brest, c’est un duel entre représentants français en Ligue des Champions. Le champion en titre et le 3e de la dernière saison se retrouvent au Parc des Princes samedi soir. Un stade où le club breton était venu chercher le match nul 2-2 la saison passée. Il n’y va donc pas sans le moindre espoir, même si la dynamique de la saison actuelle est pour l’instant bien différente.

Le PSG l’emporte 1-0, 2-0 ou 3-0, cote à 2,45

Le PSG débarque clairement avec le statut de favori sur cette rencontre, au regard de son effectif supérieur, bien entendu, et de son début de saison étincelant. Trois succès face au Havre, Montpellier et Lille ont montré que Luis Enrique avait bâti un véritable esprit collectif, pour faire oublier Kylian Mbappé. On mise donc sans problème sur ce choix multiple de score exact.

Bradley Barcola marque, cote à 2,15

Ses statistiques auraient de quoi rendre jaloux Kylian Mbappé. Devenu le titulaire incontournable du côté gauche parisien, Barcola a inscrit 4 buts en 3 matches de L1 disputés cette saison (dont 2 titularisations). Percutant et efficace, le joueur de 22 ans a prouvé qu’il était capable de prendre ses responsabilités dans cette équipe. Et il compte bien le montrer aux Brestois.

Le PSG marque sur penalty, cote à 3,00

Les pénétrations de Barcola et Dembélé sur les ailes sont un enfer à vivre pour les défenseurs adverses. Dembélé l’a d’ailleurs démontré contre le LOSC en obtenant un penalty, transformé par Vitinha. Et Brest n’a pas montré de grandes garanties défensives, notamment sur les ailes, même s’il a recruté notamment Massadio Haïdara en fin de mercato.

