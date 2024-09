Cristiano Ronaldo célébré par Al-Nassr

Cristiano Ronaldo a reçu un accueil de rockstar au Mrsool Park à l’occasion du match face à Al-Ahli (1-1). Le Portugais qui vient de dépasser la barre symbolique des 900 buts en carrière - bien que ce chiffre soit remis en cause par certains - a reçu un maillot orné du numéro 900 et de la mention "GOAT" (acronyme de meilleur de tous les temps en anglais).

Malgré cet accueil en grandes pompes, CR7 n’est pas parvenu à faire gonfler encore plus son compteur ce vendredi soir. Muet face au neuvième de Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo, et Al-Nassr ont été sauvés de la défaite au bout du temps additionnel grâce à un but de Sultan Al Ghannam (90+8e). Comme révélé par ce dernier dans son podcast, la course aux 1000 buts est lancée pour le quintuple Ballon d’Or.