Man City : Bernardo Silva juge la Ligue 1 plus difficile que la Premier League

Passé par l’AS Monaco en 2014, avant de bifurquer vers Manchester City en 2017, Bernardo Silva est assurément bien placé pour évaluer le niveau de compétitivité des deux championnats. Si la Ligue 1 est souvent décriée et résumée à l’astre PSG, le Portugais ne partage pas cet avis. Dans un entretien accordé à France Football ce samedi, le joueur de 28 ans a indiqué qu’il avait davantage peiné à s’exprimer en France qu’en Angleterre.

La suite après cette publicité

«Les gens qui ne comprennent pas le foot et ne savent rien ont cette habitude de dire que le championnat allemand, sauf le Bayern, est nul. Que la Ligue 1, sauf le PSG, est nulle. Ce n’est pas vrai, insiste l’ancien joueur de Monaco. La L1 est un Championnat compétitif. Bien sûr que le PSG, avec l’argent et les joueurs qu’il a, va gagner beaucoup plus que les autres. Mais tu regardes Lyon, Monaco, Lille, Nice, Marseille, ce sont de bonnes équipes, avec plein de très bons jeunes. Je trouve d’ailleurs que c’était plus difficile de jouer en France qu’en Angleterre. C’est plus physique. Peut-être aussi parce qu’on a toujours la possession avec City. On garde la balle, on domine. Mais à Monaco, on n’avait pas ça. T’avais plus de matches serrés, plus physiques. C’était même difficile pour moi au début. Il a fallu m’habituer.»

À lire

Ballon d’Or : Bernardo Silva zappe Kylian Mbappé