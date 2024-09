Le PSG frappe fort face au LOSC

Le PSG a marqué les esprits lors des deux premières journées de Ligue 1 Mcdonald’s en éparpillant Le Havre puis Montpellier, avec un total de 10 buts marqués. Mais il y a un mais. Le mais, c’est le niveau des adversaires rencontrés, qui, sans leur manquer de respect, vont surtout jouer pour se maintenir dans l’élite à l’issue de la saison 2024-2025. Dès lors, ce choc de la 3e journée entre le LOSC et le PSG va permettre de beaucoup mieux jauger la force réelle des Parisiens. Car Lille a démarré également pied au plancher, avec deux victoires, et se présente comme l’autre équipe en forme de ce début de saison, avec Monaco et Lens.

La suite après cette publicité

Pour ce premier gros duel de la saison en Ligue 1, on s’attend à une rencontre bien plus équilibrée, du moins sur le papier. Pour profiter de ce LOSC-PSG, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en plus de 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

Victoire du PSG, cote à 1,96

Les cotes d’une victoire du PSG excèdent rarement 2 en Ligue 1. C’est pratiquement le cas pour cette rencontre délicate face à des Lillois en pleine confiance. Il est donc tentant de profiter de cette cote, en considérant que le PSG a quand même les armes pour se défaire des Dogues de Bruno Génésio. Ce ne sera pas facile, loin de là, mais on imagine un succès des Parisiens, et donc une troisième victoire en trois journées.

Le LOSC marque en premier, cote à 2,15

Si nous imaginons une victoire parisienne, nous voyons aussi bien les Lillois inscrire le premier but de la rencontre. C’est souvent le cas des équipes qui ont joué quelques jours seulement avant (le barrage retour de Ligue des Champions face au Slavia Prague). Lille devrait donc entamer pied au plancher pour tenter de faire la différence, et risque plus de souffir en fin de match, quand les jambes deviendront plus lourdes.

La suite après cette publicité

But de Bradley Barcola, cote à 4,10

Avec 3 buts inscrits en 2 matchs, dont une seule titularisation, Bradley Barcola a montré qu’il était prêt à tout casser cette saison. Et à pourquoi pas devenir le fer de lance de l’attaque parisienne. Ses déboulés côté gauche ont remémoré les souvenirs récents d’un certain Kylian Mbappé. S’il garde ce niveau d’efficacité, on peut être certain qu’il trouvera la faille face au LOSC dimanche soir.

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 90€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en plus de 10€ sans dépôt avec le code FM10 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur ce LOSC-PSG et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FM10" pour profiter de 10€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 90 € en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici un but de Barcola à Lille, coté à 4,10.

Misez par exemple votre premier pari de 90€ sur cette cote et tentez de gagner 369 €. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 90€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)