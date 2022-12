Mercato : la machine à cash Benfica va encore gagner des millions !

La suite après cette publicité

Une machine à cash. Depuis plusieurs années maintenant, Benfica a rempli ses caisses en vendant à prix d’or des joueurs formés ou achetés. Et cet hiver encore, les Portugais pourraient encore s’en mettre plein les poches grâce à certains éléments qui ont brillé lors de la Coupe du Monde au Qatar. Ce qui est totalement le cas d’Enzo Fernandez (21 ans). Le milieu de terrain a été la révélation du Mondial, lui qui a été élu meilleur jeune joueur de la compétition. Titulaire en puissance au sein de l’Albiceleste, il a pris le pouvoir dans l’entrejeu (2 buts, 7 matches joués).

Précieux dans la conquête du trophée, Enzo Fernandez a tapé dans l’œil de nombreuses écuries. Liverpool, Manchester United, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont cités comme des prétendants. Mais ils devront faire sauter la banque pour lui. En effet, Record explique ce mardi que Benfica risque de battre le record de vente de João Félix, vendu 126 millions d’euros en 2019. Enzo Fernandez, qui est sous contrat jusqu’en 2027 et possède une clause libératoire fixée à 120 millions d’euros, pourrait partir pour bien plus.

En effet, son agent, un certain Jorge Mendes, va apporter une très grosse offre cet hiver aux Aguias assure Record. De son côté, A Bola parle de propositions à 127 millions d’euros et assure que Mendes va faire monter les enchères pour obtenir une offre de 130 millions d’euros. Benfica, qui a déjà des noms en tête pour le remplacer, peut déjà se frotter les mains car le club va faire quoiqu’il arrive une belle plus-value pour un joueur acheté 10 millions d’euros. De son côté, le joueur, questionné sur son son avenir, a confié : « je ne sais rien à ce sujet. C’est à mon agent de décider, je ne veux pas m’impliquer ». Benfica va aussi devoir se pencher sur le cas de Nicolas Otamendi (34 ans).

Mais contrairement au dossier Enzo Fernandez, les Lusitaniens ne sont pas en position de force cette fois-ci. Le défenseur argentin sera en fin de contrat en juin prochain. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour l’écurie portugaise, qui lui a proposé récemment une prolongation de contrat de deux ans. Mais l’Argentin, acheté 14,8 millions d’euros en 2020, a plusieurs clubs à ses trousses cet hiver. A Bola a évoqué des intérêts de l’Atlético de Madrid, Séville et du Betis. River Plate est aussi séduit, mais le joueur veut rester en Europe.

Gonçalo Ramos va rapporter très gros

Toutefois, Benfica a bon espoir de le conserver. Les pensionnaires du stade de la Luz vont aussi devoir gérer le cas de Gonçalo Ramos (21 ans). Le Portugais a réalisé un Mondial honorable, lui qui a été préféré à Cristiano Ronaldo au fur et à mesure que la compétition avançait. Il a marqué un triplé face à la Suisse en huitième de finale (3 buts au total en 4 matches lors de la Coupe du Monde). Déjà observé avant le tournoi (9 buts en 11 matches en club), il a confirmé les espoirs placés en lui. Le Paris Saint-Germain est toujours séduit.

Manchester United, qui doit remplacer CR7, pense aussi à lui. Mais là encore, il faudra mettre le prix puisque le joueur sous contrat jusqu’en 2025 dispose d’une clause libératoire fixée à 120 millions d’euros. Et Benfica a visiblement envie d’obtenir bien plus puisque le club lui a offert une prolongation jusqu’en 2026, histoire de sécuriser le dossier et faire grimper ensuite les offres par la suite. Avec Enzo Fernandez et lui, les Aguias vont certainement encore toucher le jackpot. On ne change pas une machine qui gagne !