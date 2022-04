LdC : l'UEFA va sanctionner l'Atlético et Man City

L'Atlético de Madrid s'est fait sortir de la Ligue des Champions ce mercredi après son match nul (0-0) à domicile face à Manchester City. Après avoir dominé toute la seconde période, les Colchoneros ont commencé à perdre leurs nerfs à l'approche du coup de sifflet final, synonyme d'élimination s'ils ne marquaient pas. Ils ont donc préféré se saboter les dernières minutes pour se bagarrer avec les Citizens.

Une fois la rencontre terminée, l'animosité, au lieu de redescendre, est montée d'un cran, donnant lieu à des scènes inacceptables dans les couloirs du Wanda Metropolitano. Selon The Independant des sanctions sont à prévoir de la part de l'UEFA à l'encontre des clubs et des joueurs. L'équipe espagnole et ses joueurs sont évidemment ceux qui risquent le plus gros dans cette affaire.