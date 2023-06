Mercato : Kalidou Koulibaly poussé vers la sortie à Chelsea

La suite après cette publicité

Arrivé à Chelsea l’été dernier contre un chèque de 38 millions d’euros en provenance du Napoli, le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly avait fait le grand saut en découvrant la Premier League à 31 ans, après huit saisons passées en Serie A. Si ses débuts étaient intéressants pour l’ancien joueur du FC Metz, et ce malgré l’exercice compliqué des Blues, sa situation, quant à elle, a pris un drôle de tournant dans cet exercice 2022-2023.

De plus, il n’a plus été titulaire depuis le 12 avril dernier en raison d’une blessure à l’ischio-jambier avant de ne disputer que 10 petites minutes en fin de saison. Un premier exercice plutôt compliqué, donc, pour le Lion aux 70 sélections (1 but), qui aura disputé au total 32 rencontres toutes compétitions confondues, pour 2 réalisations et 1 passe décisive. Mais alors qu’il pouvait espérer se relancer pour sa deuxième année au CFC, l’arrivée de Mauricio Pochettino pourrait bien chambouler son avenir.

L’Inter sur le dossier

En effet, selon les dernières informations de Relevo, Kalidou Koulibaly n’entrerait pas dans les plans du technicien argentin pour la saison à venir. Une décision de la part de l’ancien coach de Tottenham obligeant donc la direction sportive londonienne de lui trouver une porte de sortie pour cette fenêtre des transferts. Le natif de Saint-Dié-des-Vosges, sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2026, pourrait même être inclus dans des transactions pour tenter de recruter d’autres cibles potentielles.

Quid de son futur club ? Le média espagnol ajoute que l’Inter serait intéressé par le profil du Sénégalais de 31 ans, notamment pour pallier le départ en fin de contrat du Slovaque Milan Skriniar au Paris Saint-Germain. Les deux parties devraient néanmoins tenter de trouver la meilleure formule pour faciliter son retour dans le championnat transalpin. La presse italienne évoquait d’ailleurs un intérêt de Simone Inzaghi pour le numéro 26 des Blues, qui souhaiterait l’enrôler sous la forme d’un prêt pour la saison à venir.