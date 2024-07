Anwar El Ghazi remporte sa bataille judiciaire contre Mayence

Le verdict est tombé pour Anwar El Ghazi. Pour rappel, l’ancien joueur d’Aston Villa et du LOSC avait été limogé avec effet immédiat par son club de Mayence pour avoir publié un post pro-Palestine sur ses réseaux sociaux sur le 17 octobre et surtout pour avoir déclaré quelques semaines plus tard «ne pas avoir de regret ni remord sur sa position». Dans la foulée, l’international néerlandais avait porté plainte contre l’interruption de son contrat et du versement de son salaire par Mayence. Ce vendredi, de nombreuses sources nous informe que la justice allemande a tranché en faveur du joueur formé à l’Ajax Amsterdam.

Comme relayé par L’Equipe, le conseil des prud’hommes de Mayence a annulé le licenciement exceptionnel sans préavis de l’attaquant de 29 ans. En ce sens, Mayence doit donc réintégrer Anwar El Ghazi et lui verser un dédommagement de l’ordre de 1,5 M€.