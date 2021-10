ASSE-SCO : la LFP réfléchit déjà aux sanctions

La suite après cette publicité

Avant même le coup d'envoi, vendredi, de la rencontre entre l'AS Saint-Etienne et l'Angers SCO (2-2, 11ème journée de Ligue 1), plusieurs fumigènes ont été envoyés dans les filets et la pelouse de Geoffroy-Guichard, obligeant le corps arbitral à faire rentrer les joueurs dans leurs vestiaires respectifs et à reporter le coup d'envoi d'un peu moins d'une heure. Les 22 acteurs ont pu ensuite retrouver la pelouse du Chaudron et se quitter sur un match nul (2-2).

Ces incidents pourraient être étudiés dès ce mercredi par la Ligue de Football Professionnel d'après les informations de RMC Sport. En effet, l'instance nationale devrait aborder ce dossier dans quatre jours en commission de discipline, regrettant l'utilisation de la pyrotechnie et considérant celle de vendredi soir « exclusivement hostile ».