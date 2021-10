Ligue 1 : l'incroyable soirée de l'AS Saint-Etienne, passée du chaos à l'espoir

«Puel, on te laisse 24h pour démissionner...» Jeudi, à la veille de la rencontre contre l'Angers SCO, trois groupes de supporters de l'AS Saint-Etienne avaient envoyé un message à l'entraîneur des Verts Claude Puel, grandement menacé suite au bilan catastrophique du club (4 nuls, 6 défaites en L1 avant la partie de vendredi soir). Mais au Chaudron, le technicien de 60 ans était bel et bien sur le banc pour diriger ses hommes contre ceux de Gérald Baticle, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Malheureusement, cette soirée ne s'est pas passée comme prévu et les Verts sont passés par tous les états en quelques heures.

La suite après cette publicité

Alors qu'ils avaient prévu une grève des encouragements, les supporters stéphanois ont attendu l'entrée des joueurs pour balancer de nombreux fumigènes, depuis les deux virages sur la pelouse. Plusieurs parties de celle-ci ont même brûlé, et les filets ont été percés. Résultat, l'arbitre M. Gautier a renvoyé tout le monde aux vestiaires avant même le coup d'envoi, et les filets ont dû être refermés avec des serflex, ces petits colliers de serrage. La rencontre a alors pu débuter avec environ 1h de retard. Et les Verts n'ont absolument rien lâché pour arracher un nul (2-2) après avoir été menés 2-0.

La LFP ne voulait pas que le match se joue

Après le second but angevin inscrit par Angelo Fulgini avant l'heure de jeu, quelques fumigènes ont encore été envoyés, mais la partie a rapidement repris. Heureusement puisque grâce à un coup-franc de Wahbi Khazri et un coup de tête de Mickael Nade au bout du temps additionnel, les Stéphanois ont pu arracher un point synonyme d'espoir et de sursis, peut-être, pour Claude Puel. Surtout qu'après les nombreux incidents de la saison, la LFP ne souhaitait pas débuter la partie selon L'Equipe ou RMC Sport, mais la préfète de la Loire en aurait décidé autrement.

Interrogé après la rencontre, Ryad Boudebouz a en tout cas eu des mots forts. «On a réussi à relever la tête. Il fallait le faire pour nous et notre public. Il y a de la frustration chez nos supporters. La défiance envers nous, joueurs, et le coach est légitime car le club est en danger. Il faut les comprendre et on va tout faire pour sortir de cette situation. Ce soir (vendredi, NDLR), on s'est battus et il aurait été injuste de perde ce match», a lâché le numéro 7.

Puel : «ma situation... je reste concentré auprès de mes joueurs»

Mais alors avec ce match nul, que vont faire les dirigeants avec Claude Puel ? Questionné sur son avenir au coup de sifflet final, le principal concerné a légèrement botté en touche. «Il n’y a pas eu de réunion de crise, c'était une réunion comme toutes les semaines, pas une réunion de crise, désolé. Ma situation... je reste concentré auprès de mes joueurs. De les voir comme je les vois ce soir, ne rien lâcher, c'est plaisant. Il y a des jeunes joueurs qui vivent de choses difficiles et très formatrices dans un environnement difficile lié à notre situation, ils font preuve de qualité. Ce qu'ils ont vécu ce soir, c’est difficile. J'aurais aimé qu'ils soient récompensés avec une victoire», a d'abord expliqué l'ancien technicien de Leicester sur Prime Video avant d'enchaîner.

«Ma position est celle d'un entraîneur proche de ses joueurs, qui veut que ses joueurs prennent leur qualité pour trouver plus d'efficacité. Ce qui m'intéresse, c'est de rester pragmatique, être professionnel. Je suis proche de mes joueurs et je veux aller chercher une victoire. On a un groupe de qualité, si nous arrivons à remonter au classement, tout se fera naturellement.» Il faudra donc aller faire un résultat à Metz la semaine prochaine, avant la réception de Clermont... Car derrière, il y aura une nouvelle trêve internationale et l'ASSE, vingtième de Ligue 1 avec toujours aucune victoire, pourrait profiter de ce moment plus calme pour prendre de grosses décisions. Sauf si elles seront prises avant.