ASSE - Angers : la réaction à chaud de Claude Puel sur son avenir

Après le match nul arraché dans les derniers instants de l'AS Saint-Etienne contre Angers (2-2), Claude Puel (60 ans), pourtant menacé par ses supporters avant la rencontre, n'a pas souhaité donner d'indice sur la suite de sa carrière chez les Verts, mais à tout de même démenti une réunion de crise avec les dirigeants stéphanois.

«Il n’y a pas eu de réunion de crise, c'était une réunion comme toutes les semaines, pas une réunion de crise, désolé. Ma situation... je reste concentré auprès de mes joueurs. De les voir comme je les vois ce soir, ne rien lâcher, c'est plaisant. Il y a des jeunes joueurs qui vivent de choses difficiles et très formatrices dans un environnement difficile lié à notre situation, ils font preuve de qualité. Ce qu'ils ont vécu ce soir, c’est difficile. J'aurais aimé qu'ils soient récompensé avec une victoire. Ma position est celle d'un entraineur proche de ses joueurs, qui veut que ses joueurs prennent leur qualité pour trouver plus d'efficacité. Ce qui m'intéresse, c'est de rester pragmatique, être professionnel. Je suis proche de mes joueurs et je veux aller chercher une victoire. On a un groupe de qualité, si nous arrivons à remonter au classement, tout se fera naturellement», a-t-il expliqué sur Prime Video.

