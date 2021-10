Ligue 1 : au bout de la nuit, Saint-Etienne arrache le nul contre Angers

Lanterne rouge de Ligue 1 sans la moindre victoire acquise, la rencontre contre Angers était déterminante dans la suite des événements de Saint-Etienne. Claude Puel, en danger pour son futur chez les Verts, optait pour un 4-3-3 avec Camara, Moukoudi, Sow et Maçon étaient alignés en défense centrale, derrière Neyou et Gourna-Douath, légèrement en retrait de Boudebouz. Devant, Krasso et Khazri étaient associés. Chez le SCO, Gérald Baticle reconduisait quasiment le même onze qu'au Parc des Princes, à l'exception de Cho, remplaçant au coup d'envoi.

Dans une rencontre marquée par un arrêt de plus de quarante minutes en raison de jets de projectiles par le public sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, juste avant le début du match, Angers a pu finalement donner le coup d'envoi, à 22 heures. Et malgré les événements perturbants de ce vendredi soir, les Verts entraient parfaitement dans cette rencontre en mettant le pied sur le ballon et frappaient une première fois grâce à Camara (9e), puis Khazri (20e). Un début de match satisfaisant, mais Bernardoni et la défense angevine se montraient vigilants.

Saint-Etienne remercie Nadé

Et finalement, Sainté a craqué. Sur un coup-franc tiré par Boufal depuis la gauche, Traoré, laissé seul au second poteau, pouvait placer un joli coup de tête pour ouvrir le score (1-0, 28e). Malgré ce but encaissé, l'ASSE poussait pour égaliser, mais manquait encore de précision pour tromper Bernardoni, malgré ses neuf tirs tentés. Sur sa seule action dangereuse de la rencontre, le SCO a finalement réussi à surprendre les Verts avant la mi-temps.

Après la pause, Saint-Etienne poussait encore pour reprendre les devants, mais rapidement, ils ont été refroidis par Fulgini, auteur du but du break. Sur un joli service de Cabot, Fulgini réalisait un contrôle parfait et pouvait doubler la mise d'une frappe croisée (2-0, 56e). Une désillusion pour l'ASSE, mais grâce à un coup-franc parfaitement placé de Khazri quelques instants après, Saint-Etienne reprenait espoir et relancait cette rencontre (2-1, 61e).

Les hommes de Claude Puel faisaient de leur mieux dans cette fin de rencontre pour revenir au score, mais Hamouma, puis Bouanga, ne parvenaient pas à faire la différence (64e, 75e, 85e). Mais au bout du suspense, sur un dernier coup-franc, Gourna-Douath a servi Nadé pour permettre à Sainté d'égaliser et de faire exploser Geoffroy-Guichard (2-2, 90e+4). Finalement, Angers n'a pas tenu dans cette rencontre et concède le nul après sa défaite contre le PSG (2-1). Le SCO, quatrième, manque l'occasion de remonter à la deuxième place de la Ligue 1, avant la réception de Nice. Saint-Etienne, toujours sans la moindre victoire, reste néanmoins dernier avec cinq points seulement au compteur et avant un déplacement crucial pour le maintien à Angers, lors de la prochaine journée.

