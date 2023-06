Le jeune espoir tunisien Dries Arfaoui attise les convoitises

Convoqué avec les U20 de la Tunisie pour la Coupe du Monde de sa catégorie, organisée en Argentine le printemps dernier, le jeune gardien de but Dries Arfaoui s’est démarqué de l’autre côté de l’Atlantique avec des prestations de haut niveau, notamment face à l’Irak en phase de poules (11 arrêts) avant d’être éliminé en huitième de finale face au Brésil. Des prestations de haut vol qui lui ont permis d’attirer l’attention du sélectionneur de l’équipe première, Jalel Kadri, qui a décidé de l’intégrer aux A pour la trêve internationale de juin, pour les déplacements en Guinée Équatoriale (Éliminatoires de la CAN 2023, prévue en Côte d’Ivoire) et en Algérie (match amical) les 17 et 20 juin prochains. «C’est une expérience extraordinaire pour lui, être convoqué pour la première fois est une fierté, c’est exceptionnel», a d’ailleurs déclaré son entraîneur adjoint, Ali Boumnijel, au sujet de sa première convocation pour lui faire découvrir le football de sélection en tant que troisième gardien.

La suite après cette publicité

🇹🇳 Dries Arfaoui vs Irak 🇮🇶



🏆 World Cup U20 - What a performance! 🧤 pic.twitter.com/UFLMMxi7lg — CompsTN (@CompsTN) May 26, 2023

De plus, ses performances lors du Mondial argentin, remporté par l’Uruguay aux dépens de l’Italie, lui ont donc non seulement permis d’inaugurer sa carrière internationale mais également d’attiser les convoitises de plusieurs clubs européens, désireux de lui faire signer son premier contrat professionnel. En effet, selon nos informations, plusieurs formations de deuxième division (Auxerre et Rodez en Ligue 2, Hanovre en Bundesliga 2) et des clubs de Jupiler Pro League de milieu de tableau, dont l’identité n’a pas fuité, souhaiteraient s’offrir les services du portier de la génération 2004 (né le 23 novembre), lui qui donne sa priorité au football allemand. De plus, l’Espérance de Tunis surveille également sa situation. Des pistes intéressantes pour le dernier rempart de 18 ans, néo-international tunisien, aspirant à porter la casquette de doublure dans un projet solide afin de ne pas griller les étapes.

À lire

L’AS Monaco souhaite prêter Jordan Semedo Varela